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سياحة سياحة عالمية بالصور.. تعرفوا معنا على جزيرة باربادوس

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صور.. تعرفوا معنا على جزيرة باربادوس
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بالصور.. تعرفوا معنا على جزيرة باربادوس

كانت الجزيرة في السابق مستعمرة اسبانية وبرتغالية تُعرف بإسم لوس باربادوس أو أوس باربادوس، لكنها أصبحت مستعمرة إنجليزية عام 1625 وبريطانية في وقت لاحق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-12 07:31:59 A A

تقع جزيرة  باربادوس في المنطقة الغربية من شمال المحيط الأطلسي على بعد 100 كيلومتر شرق جزر ويندوارد والبحر الكاريبي. تبعد الجزيرة حوالي 168 كم الى الشرق من جزر سانت فنسينت والجرينادينز، وتبعد حوالي 400 كم الى الشمال الشرقي من ترينيداد وتوباغو.

كانت الجزيرة في السابق مستعمرة اسبانية وبرتغالية تُعرف بإسم لوس باربادوس أو أوس باربادوس، لكنها أصبحت مستعمرة إنجليزية عام 1625 وبريطانية في وقت لاحق.
وفقا لإحصاء أجري عام يُقدر عدد سكانها بنحو 284,589 نسمة، منهم حوالي 80,000 يعيشون في أو حول بريدج تاون أكبر مدينة في البلاد وعاصمتها.
في عام 1966، أصبحت بربادوس دولة مستقلة ضمن عالم الكومنولث، وظلت الملكة إليزابيث الثانية قائدة للدولة. تعد بربادوس إحدى الوجهات السياحية الرائدة في منطقة البحر الكاريبي وأكثر جزر المنطقة تطوراً حيث يبلغ مؤشر التنمية البشرية فيها 0.788.

خضعت الجزيرة للسيطرة البرتغالية من منتصف القرن السادس عشر وحتى القرن السابع عشر، وربما استطاعوا السيطرة على الأراواك في بربادوس واستخدموهم كعبيد. بينما يعتقد بفرار الأراواك الآخرين إلى الجزر المجاورة. عدا عن تشريد شعب الكاريب، فإن البرتغاليين لم يبق لهم أي تأثير يذكر وبحلول العقد الأول من القرن السابع عشر كانت الجزيرة غير مأهولة تقريباً. لا يزال بعض الأراواك يعيشون في بربادوس.

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