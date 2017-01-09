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منبر العرب شعر زجل للسنة الجديدة/بقلم: اسماء طنوس

منبر العرب

زجل للسنة الجديدة/اسماء طنوس
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زجل للسنة الجديدة/بقلم: اسماء طنوس

بدكو ترسمو البسمة على وجوه أطفالكو؟ مفاجآت عديدة بانتظاركو احلى الهدايا والمفاجآت للاطفال... بدكو ترسمو البسمة على وجوه أطفالكو؟.. مفاجآت عديدة بانتظاركو...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-09 14:13:54 A A

انشاللّه السِّنِه الِجديدِه نحَقّق بها الأحلام
وما يعود فيها حروب ولا ناس يَأسـانِه
وتزرع بذور الحُـبّ ويْعُــــمّ السّــــلام
والِبلاد تِتعَمّـر جديـد وِتصــير فرحــانِه
وبلابل تغَنّي عَشبابيك وِيْرفرف حمــام
وتِهدي نُفوس بعيدِه عنِ الإيمان عطشانِه
وناس تشَرّدوا وفي البرد نايمين بْخِيـام
لا دَفــى ولا ثيــاب وِبْطونهُـــم جــوعانِـه
وحُكّام قَسّوا قلوبهُم أعطيـهُم الإلهـــام
إزرع بِقلوبهم الرّحمِه ما يْكونوا صُـوّانِه
واطفال بَدهُـم ميــن يِرعـــى بِاهتمــام
ذاقوا المرار والذُّل بيفَتشـــوا عن أمــانِ
بالبرد إلتَفّوا وما عِندهُم غَطـا وِحْـــرام
ربّ السّلام اغمُرهُم بالمحبِّــه والحنـــانِ
واغرُس سلامَك في القُلوب بَدَل السِّهام
خَلِّصنــا مِن الِهمـــوم الِقلــــوب تعبــانِه
طِــفل المـغارَه اللّي وُلِــد بَــدَّد ظــلام
نورُه ضَوَّى الكون وكُل قَلــب إنســـانِ
نـــور الحقيـــقه بــان وبَــدَّد الأوهـــام
وصِحْيَت عيون ال كانت في الغشاوِه
وما عاد فينا شَــكّ ولا شــعور حِرمـــانِ

المكر

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