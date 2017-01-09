ليدي- إصابة الحامل بإرتفاع ضغط الدم/ بقلم: د.منذر عزام

د. منذر عزام:

على الحامل إضافة إلى كمية النشويات المأخوذة، نفس الكمية من الخضار

ينصح بأن لا يزيد وزن الحامل أكثر من كيلوغرامين كل 4 أسابيع خلال الشهور الأخيرة

لا توجد إجابة عامة تصلح لكل السيدات بالنسبة لزيادة الوزن

ليدي- عادة ما تشعر السيدة الحامل بالجوع وهذا يدفعها لتناول المزيد من الوجبات الغذائية، مما يؤدي بالطبع لزيادة الوزن. فما هو الوزن المسموح زيادته عند المرأة الحامل؟ ما هي كمية الوجبات والبروتينات التي يجب عليها تناولها؟ إليك سيدتي الحامل نصائح الأطباء والخبراء..



د. منذر عزام

نصائح لطعام متوازن يجنب المرأة الحامل الشعور الدائم بالجوع:

- اجعلي وجبات الطعام في أوقات محدّدة وبانتظام، بحيث تتناولين ثلاث وجبات يوميًّا في المواعيد نفسها تقريبًا، ويمكن أن تضيفي إليها وجبتين خفيفتين إحداهما في فترة الظهيرة والأخرى عند العصر، وبما يضمن العناصر الغذائية للجنين.

- على الحامل زيادة كمية السعرات الحرارية في غذائها، من 150-350 سعرة حرارية يوميًّا وبصورة تدريجية ومتوازنة، وخلال فترة الحمل ينصح أن تضيف المرأة إلى كمية النشويات المأخوذة نفس الكمية من الخضار، لتجنّب أن تتحول إلى سكر سريع وبعدها إلى دهون.

- شرب ما مقداره ليتر ونصف إلى لترين من الماء يوميًّا، علاوة على الفوائد الضرورية للماء، ما يعطي شعورًا بالشبع.

- زيادة كمية المواد الغنية بالبروتين لاحتوائه على الأحماض الأمينية الحيوية المفيدة لنمو وصحة الجنين. تحتاج الأم الحامل إلى زيادة احتياجاتها من البروتين بمقدار 15 غرامًا يوميًّا، وقد تصل هذه الزيادة في بعض الحالات إلى 50 غرامًا يوميًّا.

الوزن الزائد أثناء فترة الحمل يصيب قلب الجنين

من المؤكد أن وزن الحامل يزداد بعض الشيء أثناء الحمل، رغم أن هناك عدداً محدوداً من السيدات يظلّ وزنهن أثناء فترة الحمل كلها مماثلاً للوزن الذي بدأن به حملهن. والسبب في زيادة الوزن هو أن الطفل نفسه يزن في المتوسط 3.2 كيلو غرامات عند ولادته، يضاف إلى ذلك وزن المشيمة (الخلاص) الذي يزن حوالي أقل من نصف كيلو غرام، كما تكون هناك زيادة حوالي كيلوغرام واحد في وزن الرحم نفسه. علاوة على ذلك يزداد وزن الثديين وكذلك حجم السوائل داخل الجسم، ومن ثم فإن أغلب السيدات يصبن بسبب حملهن للطفل، بزيادة في الوزن تبلغ حوالي 6.4 كيلوغرامات.

إلا أن دراسة لباحثين في وزارة الصحة في نيويورك أكّدت أنه كلما زادت بدانة المرأة عند الحمل، زادت احتمالات أن تلد طفلاً بعيوب خلقية بالقلب بنسبة 15%، وتزداد المخاطر بتفاقم البدانة. فمتوسطات البدانة تبلغ هذه المخاطر لديهن 11%، في حين تصل لدى مفرطات البدانة 33%..

ما هي زيادة الوزن المسموح بها أثناء فترة الحمل؟

لا توجد إجابة عامة تصلح لكل السيدات، ذلك أن الإجابة عنه تعتمد على حجم الجسم عند بداية الحمل. وبوجه عام فإن الكثير من الأطباء ينصح بأن لا يزيد وزن الحامل أكثر من كيلوغرامين كل 4 أسابيع خلال الشهور الأخيرة من الحمل. وهذه القاعدة على الرغم من كونها اعتباطية إلا أنها معقولة وتستحق أن تحاولي اتباعها.

ويهتم الأطباء بوزن الجسم أثناء فترة الحمل للأسباب التالية:

الصعوبة الكبيرة عند محاولة إنقاص الوزن بعد انتهاء الحمل. فمن الصعب اتباع نظام غذائي للتخسيس، عندما يكون هناك رضيع مولود حديثاً بالمنزل. فاتباع نظام غذائي يحتاج إلى وقت واهتمام، والوليد الرضيع لا يتيح أيًّا منهما للأم العادية.

الزيادات الحادة في الوزن في الفترة الأخيرة من الحمل، قد تشير إلى احتباس السوائل داخل الجسم أكثر من كونها دلالة على تراكم الدهن في الجسم، وهذه الزيادات قد تعدّ من الأعراض الخطرة إذا كانت لها علاقة بارتفاع ضغط الدم.

مصاعب الوضع يمكن أن تحدث إذا كان الجنين أسمن بكثير من الحدّ الوسطي

يجدر التنبيه إلى أنه بالإمكان حدوث فقدان قليل للوزن في الأسابيع القليلة الأخيرة من الحمل. ففي هذا الوقت يتمّ امتصاص الماء الذي يحيط بالطفل بسرعة أكبر من سرعة تكوينه، ومن ثم يقلّ حجمه. والماء له وزن ونقصه يتسبّب غالباً في نقص وزن الأم، وهذا ليس أمراً خطيراً. ولكن عدم إضافة أي وزن ابتداء من الأسبوع 32 إلى الأسبوع 40 أمر غير عادي، وقد يوجّه الطبيب إلى ملاحظة علامات أخرى واختبار احتمال توقف نمو الطفل، وفي حال أكدت هذه الاختبارات هذا التشخيص، فإنه سيلجأ إلى اختبارات لفحص الطفل، وبعدها ممكن أن يلجأ إلى "التحريض" على الولادة (تعمد بدء الولادة أو كما يقال بالعامية طلق صناعي) لحلّ هذه المشكلة، ولكن حسب الحالة..

البدانة والحمل

أكثر الحوامل البدينات يخرجن سليمات معافيات مع أطفالهن من متاعب الحمل والولادة، ولكن ذلك لا يمنع من القول إن المتاعب الصحية تزداد بزيادة وزن الحامل. فاحتمالات إصابة الحامل البدينة بارتفاع ضغط الدم وسكري الحمل مثلا، يمكن أن يعقدا الحمل. ثم إن مصاعب الوضع يمكن أن تحدث إذا كان الجنين أسمن بكثير من الحدّ الوسطي، مما يكثر حدوثه لدى البدينات من الحوامل، وأخيرًا إذا ما اقتضت الحالة توليد الحامل عن طريق الشق القيصري فإن ضخامة طبقات الشحم على البطن، يمكن أن تعقد العملية الجراحية ومرحلة النقاهة منها.

الوجبات السريعة أثناء الحمل والرضاعة تسبب بدانة الأبناء

أفادت دراسة بريطانية بأن تناول الأمهات للوجبات السريعة أثناء فترتي الحمل والرضاعة، أي أطعمة غنية بالدهون والسكر والملح - بافتراض أنها تغذية لـ"شخصين" - يعزّز رغبة الأبناء بتذوقها، ويعطل السيطرة الطبيعية على الشهية، ما يدفعهم للبدانة.