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فنانين فن عربي بالصور: جنازة النجم السوري أبو صيّاح وسط دموع محبيه

فنانين

بالصور: جنازة النجم السوري أبو صيّاح
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بالصور: جنازة النجم السوري أبو صيّاح وسط دموع محبيه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-06 20:03:27 A A

اجتمع أهل الفن السوري في جنازة المرحوم الفنان القدير رفيق السبيعي الذي اشتهر بشخصية أبو صياح، والتي أعطته اللقب مدى الحياة. بالألم والحزن شيّع محبو الفنان الفقيد إلى مثواه الأخير في بده سورية، وعلم سورية لفّ تابوته، وقد خانت الدموع عيني ابنه سيف الدين الذي كان مصدومًا لرحيل والده، فنان الشعب.


خلال تشييع الجثمان
 
هذا، وكتب الكثير من الفنانين، والسوريين منهم على وجه الخصوص، رسائل تعزية لأهل المرحوم، من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل، ونشروا بعض القصص المؤثرة التي جمعتهم بالفنان المرحوم. 

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