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تكنولوجيا هواتف ذكية أكبر ذاكرة تخزين في العالم فلاشة تتسع لـ2 تيرابايت

تكنولوجيا

أكبر ذاكرة تخزين في العالم فلاشة تتسع لـ2 تيرابايت
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أكبر ذاكرة تخزين في العالم فلاشة تتسع لـ2 تيرابايت

يمكن للذاكرة أن تتسع لقرابة 160 فيلماً ذات الجودة العالية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-01-07 08:02:42 A A

تُمكّن ذاكرة DataTraveler Ultimate GT من كينجستون لأي مستخدم من حمل كمية كبيرة من البيانات، وتعتبر هذه البيانات عبارة عن أقراص التخزين ذات السعة الأكبر في العالم بحسب مصنعيها.


صورة توضيحية

الذاكرة متوفرة بعدة أحجام، منها الأصغر، الذي يتسع حتى 1 تيرابايت، والحجم الأكبر الذي يتسع حتى 2 تيرابايت. ويمكنها أن تتسع لقرابة 160 فيلماً ذات الجودة العالية. وتأتي الذاكرة بهيكل متين، كما تستخدم محول USB 3.1 وليس المحول التقليدي لذا سيتعين على المستخدم تركيب ناقل بيانات خاص لاستخدامها مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

الذاكرة كشف عنها النقاب في معرض CES في لاس فيغاس هذا الأسبوع، لكن لم يتم تحديد سعرها بعد ومن المتوقع أن تكون باهظة الثمن كسابقاتها.

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