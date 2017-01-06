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ثقافة جنسية راي مختص لهذه الدوافع يفضل الرجال الإرتباط بسيدة أقصر منهم.. تابعوا معنا

ثقافة جنسية

لهذه الدوافع يفضل الرجال الإرتباط بسيدة أقصر منهم
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لهذه الدوافع يفضل الرجال الإرتباط بسيدة أقصر منهم.. تابعوا معنا

الرجال يعتبرون المرأة الطويلة أكثر جاذبية ولكنها لا تولي المنزل اهتماما كبيرا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-01-08 15:38:12 A A

قالت آخر الدراسات والابحاث إن "الرجال يفضلون الإرتباط بسيدة أقصر منهم حتى يشعروا معها بالراحة أكثر، ولا شك أن لهذا أسباب نفسية تنعكس على الرجل ومنها الشعور بحب السيطرة والإمسك بزمام الأمور والراحة".

ولفتت الدراسات إلى أن "الرجال يعتبرون المرأة الطويلة أكثر جاذبية ولكنها لا تولي المنزل اهتماما كبيرا بل تهتم أكثر بأناقتها وإطلالتها وهو ما لا يروق كثيرا للرجال".

ولفتت إحدى الدراسات التي اعتمدت على تحليل بيانات عشرات آلاف المشتركين في بريطانيا، إلى أنّ "النساء قصيرات القامة لديهن فرصة أكبر بالدخول في علاقة لفترة طويلة مع الرجال وإنجاب الأطفال. ويذكر أن معدل الطول لدى النساء في بريطانيا هو 1.62 سم".

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