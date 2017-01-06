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السلطات المحلية اخبار المجالس رئيس الكنيست يزور الجلوع ويؤكد: إهمال مجال الزراعة خطر على الدولة

السلطات المحلية

قرى المرج رئيس الكنيست: إهمال الزراعة خطر على الدولة
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رئيس الكنيست يزور الجلوع ويؤكد: إهمال مجال الزراعة خطر على الدولة

رئيس المجلس الاقليمي الجلبوع، عوفيد نور:

اخترنا أن نخصص المواضيع التي ستعرض أمام رئيس الكنيست بمجال الزراعة، التربية الزراعية في الجلبوع، التي تهدف لتذويت قيم الزراعة ومحبة الأرض

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-06 16:12:54 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المجلس الاقليمي جلبوع جاء فيه ما يلي: "زار رئيس الكنيست، يولي أدليشطاين أمس الخميس المجلس الاقليمي الجلبوع، وقد بدأت الزيارة في المدرسة الزراعية نير هعيمك حيث عرضت أمامه مشاريع المدرسة المتميزة، وتحدث عن مشروع "نتواصل مع الكنيست".


خلال الزيارة

وأضاف البيان: "رئيس المجلس الاقليمي الجلبوع، عوفيد نور قال: "اخترنا أن نخصص المواضيع التي ستعرض أمام رئيس الكنيست بمجال الزراعة، التربية الزراعية في الجلبوع، التي تهدف لتذويت قيم الزراعة ومحبة الأرض بين أبناء المنطقة".

واختتم البيان: "كما وزار رئيس الكنيست بلدة "بارزون" حيث قام بجولة استطلاعية على المشاريع الزراعية هناك، وتم الحديث عن أزمة المزارعين واهمية دعم الدولة لهذه الفئة من المجتمع. وتحدث أدليشطاين عن أهمية الزراعة وخطورة اهمال هذ المجال على دولة إسرائيل كاملة" إلى هنا نصّ البيان.

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