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جامعات / مدارس اخبار المدارس كفركنا: طلاب مدرسة البيك قدمًا بدرب العطاء

جامعات / مدارس

الناصرة والقضاء كفركنا: طلاب البيك قدمًا بدرب العطاء
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كفركنا: طلاب مدرسة البيك قدمًا بدرب العطاء

مدرسة البيك كفركنا:

من الجدير ذكره أنّ هذه الفعاليات هي استمرار لسلسلة الفعاليات اللامنهجية بالإشتراك مع الشبيبة العاملة والمتعلمة - ترشيحا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-06 15:55:49 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة البيك في كفركنا جاء فيه ما يلي: "قام طلاب مدرسة البيك لذوي الإعاقات الحركية في كفركنا بخطوة إنسانية من أجل تذويت قيمة العطاء والشعور بالأخر وذلك عن طريق زيارة قسم الأطفال في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا، حيث قاموا بتوزيع الهدايا الرمزية على الأطفال ورسم البسمة على وجوههم".


رسمة للطلاب

وأضاف البيان: "من الجدير ذكره أنّ هذه الفعاليات هي استمرار لسلسلة الفعاليات اللامنهجية بالإشتراك مع الشبيبة العاملة والمتعلمة - ترشيحا من ضمن خطة التداخل الإجتماعي السنوية التي تقوم المدرسة بالتخطيط لها من أجل دمج طلابها بالمجتمع ورفع معنوياتهم وتصورهم الذاتي" إلى هنا نصّ البيان. 

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