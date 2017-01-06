إبتعدوا عن التعرق الزائد بواسطة الهدوء النفسي

عندما تكون أجسامنا في وضع التوتر والإجهاد تدفع الغدد العرق إلى سطح الجلد

هل تعاني من مشكلة التعرق الزائد؟ قبل التوجه إلى طبيب الجلد ننصحك بالقيام بتهدئة أعصابك والابتعاد عن كل ما يجعل التوتر والعصبية حليفا لك.





ويقول خبراء وعلماء بحسب صحيفة الديلي ميل إن "في الجسم نحو 4 ملايين غدة عرقية وغالبيتها في اليدين وباطن القدمين والإبطين والوجه، إلى جانب وجود نوعين من هذه الغدد، الأولى، ويطلق عليها اسم الغدد المفرزة، وغالبيتها من الماء، والتي تفرز العرق نتيجة نشاط بدني او تقلبات درجات الحرارة، والثانية تفرز العرق وتوجد في مناطق بصيلات الشعر مثل الإبطين وهي غليظة وتنتج عرقا أكثر سمكًا يحتوي على المزيد من البروتين والدهون".



ويقول الخبراء إنهم توصلوا إلى كون البكتيريا تتغذى على دهون هذا التعرق وهذا هو سبب رائحة الجسم، وأنه عندما تكون أجسامنا في وضع التوتر والإجهاد تدفع الغدد العرق إلى سطح الجلد.