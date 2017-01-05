زيّني سفرتك بقطع صدر الدجاج المقرمشة

المكونات

4 صدر دجاج منزوع الجلد ومشفّى، مقطع لشرائط

1 كوب لبن زبادي

1 ملعقة كبيرة خل

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة أوريجانو

بقسماط

ملح

فلفل أسود





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1- في وعاء متوسط يجمع اللبن الزبادي والخل والثوم والأوريجانو وتتبل بالملح والفلفل. ينقع الدجاج في خليط اللبن لمدة 30 دقيقة كحد أدنى.

2- يوضع البقسماط في وعاء كبير، تخرج شرائط الدجاج من اللبن وتضاف للبقسماط، ثم تهز حتى تغطى كل الشرائط جيداً.

3- توضع شرائح الدجاج في صينية كبيرة مرشوشة ببخاخ الزيت وتخبز على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، تقلب شرائط الدجاج مرة في منتصف الوقت، وتقدم ساخنة.