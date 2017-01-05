زيّني سفرتك بقطع صدر الدجاج المقرمشة
المكونات
4 صدر دجاج منزوع الجلد ومشفّى، مقطع لشرائط
1 كوب لبن زبادي
1 ملعقة كبيرة خل
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة أوريجانو
بقسماط
ملح
فلفل أسود
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1- في وعاء متوسط يجمع اللبن الزبادي والخل والثوم والأوريجانو وتتبل بالملح والفلفل. ينقع الدجاج في خليط اللبن لمدة 30 دقيقة كحد أدنى.
2- يوضع البقسماط في وعاء كبير، تخرج شرائط الدجاج من اللبن وتضاف للبقسماط، ثم تهز حتى تغطى كل الشرائط جيداً.
3- توضع شرائح الدجاج في صينية كبيرة مرشوشة ببخاخ الزيت وتخبز على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، تقلب شرائط الدجاج مرة في منتصف الوقت، وتقدم ساخنة.
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