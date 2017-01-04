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شباب وصبايا جمالك سيدتي ليدي- عزيزتي الشابة: أسطورة.. في ماكياجك

شباب وصبايا

ليدي- عزيزتي الشابة: أسطورة.. في ماكياجك
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ليدي- عزيزتي الشابة: أسطورة.. في ماكياجك

امرأة حلوة كلاسيكية تصبح جزءاً من الأسطورة بدون المساس بشخصيتها الفردية

مسابقة طاره.. وصفتك في كل بيت والفوز بجائزة قيمة!! 12 مشتركة فازت في المسابقة ووصفاتهن صارت في كل بيت!!، والآن اجا دوركم لتختاروا الوصفة
ليدي كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-05 10:09:54 A A

ليدي- لون بشرة شفاف ومشرق، مظهر عينين حادّ بشكل مثالي، شفاه لا تُنسى وتترك بصمةً مميّزة. ماكياج هذا الموسم يلقي الضوء على قامته الساحرة والأنيقة باللّون الأحمر الحقيقي والزهري. منذ عهود ممثلات السينما القديمات، لا شيء تفوّق على خطوات الجمال هذه من حيث الأسلوب المميّز والخالد والذي يتخطّى حدود كافة التيارات الموسمية. امرأة حلوة كلاسيكية تصبح جزءاً من الأسطورة بدون المساس بشخصيتها الفردية. تتميّز امرأة هذا الموسم من اختيار ألوان ماكياجها ورغبتها لتكون المرأة التي تختارها هي. "مرآتي، مرآتي، قولي لي من هي أجمل النساء في العالم؟" الإجابة واضحة كنور النهار: "أنا، مع هذا الماكياج الأنيق...

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