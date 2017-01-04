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صحة اخبار وتقارير الربو خلال فصل الشتاء.. أعراض وعلاج

صحة

الربو خلال فصل الشتاء.. أعراض وعلاج
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الربو خلال فصل الشتاء.. أعراض وعلاج

يجب تناول أدوية الوقاية التقليدية التي وصفها الطبيب وبانتظام

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-24 07:21:52 A A

نوبة الربو قد تصيب الكثيرين اثناء فصل الشتاء بسبب دخول الهواء البارد إلى الرئتين بالإضافة إلى نزلات البرد والأنفلونزا التي تزيد الأمور تعقيدا.

أعراض الربو خلال فصل الشتاء:
- سعال أكثر من العادة.
- قصر في التنفس.
- الأزيز أثناء عملية التنفس.
- الشعور بضيق في الصدر.
- عدم القدرة على التلفظ بجمل كاملة.

نصائح مفيدة للوقاية من أعراض الربو:

- تناول أدوية الوقاية التقليدية التي وصفها الطبيب وبانتظام.

- إذا كان الشخص المصاب بالربو يعرف أن الهواء البارد قد يثير أعراض الربو عنده، يجب أن يقوم ببخة من بخاخ الربو مرة أو مرتين قبل الخروج من المنزل.

- على المريض الالتزام بأخذ البخاخ الأزرق أينما ذهب لإستعماله فور الإحساس بأي عارض مهما كان بسيط.

- ارتداء ملابس دافئة مع وشاح على الأنف والفم، حيث يساهم في تدفئة الهواء قبل دخوله إلى الرئتين.

- في حال ممارسة الرياضة في الطقس البارد، حيث يجب الإحماء لمدة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة مع استعمال البخاخ مرة أو مرتين قبل البدء في التمارين الرياضية.

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