الربو خلال فصل الشتاء.. أعراض وعلاج

يجب تناول أدوية الوقاية التقليدية التي وصفها الطبيب وبانتظام

نوبة الربو قد تصيب الكثيرين اثناء فصل الشتاء بسبب دخول الهواء البارد إلى الرئتين بالإضافة إلى نزلات البرد والأنفلونزا التي تزيد الأمور تعقيدا.

أعراض الربو خلال فصل الشتاء:

- سعال أكثر من العادة.

- قصر في التنفس.

- الأزيز أثناء عملية التنفس.

- الشعور بضيق في الصدر.

- عدم القدرة على التلفظ بجمل كاملة.

نصائح مفيدة للوقاية من أعراض الربو:

- تناول أدوية الوقاية التقليدية التي وصفها الطبيب وبانتظام.

- إذا كان الشخص المصاب بالربو يعرف أن الهواء البارد قد يثير أعراض الربو عنده، يجب أن يقوم ببخة من بخاخ الربو مرة أو مرتين قبل الخروج من المنزل.

- على المريض الالتزام بأخذ البخاخ الأزرق أينما ذهب لإستعماله فور الإحساس بأي عارض مهما كان بسيط.

- ارتداء ملابس دافئة مع وشاح على الأنف والفم، حيث يساهم في تدفئة الهواء قبل دخوله إلى الرئتين.

- في حال ممارسة الرياضة في الطقس البارد، حيث يجب الإحماء لمدة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة مع استعمال البخاخ مرة أو مرتين قبل البدء في التمارين الرياضية.