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شباب وصبايا ازياء ليدي- أكملي إطلالتك بإضافة بعض البُروش هنا وهناك

شباب وصبايا

ليدي- أكملي إطلالتك بإضافة بعض البُروش
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ليدي- أكملي إطلالتك بإضافة بعض البُروش هنا وهناك

لاحظنا أن من أكثر الصيحات انتشاراً الجاكيت الجينز المكتظ بالبُروش المختلف الذي يعبر عن اهتمامات الشخص وهويته

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-02 20:27:44 A A

قد يوحي لك البروش أو دبوس الملابس بالطراز القديم، لكنه عاد إلى الساحة محملاً بالمفاجآت بطريقة مبهرة وعصرية أكثر. كما نرى تعددت تصاميم البُروش وتطورت بأشكال أكثر حداثة ومناسبة للجيل الجديد. لاحظنا أن من أكثر الصيحات انتشاراً الجاكيت الجينز المكتظ بالبُروش المختلف الذي يعبر عن اهتمامات الشخص وهويته.


صورة توضيحية

بإمكانك استخدام البُروش في أماكن غير مألوفة لتحدثي فرقاً باهراً في إطلالتك كوضعه على حزام بنطلونك أو أكمام قميصك أو حتى غطاء الرأس في الشتاء، ويمكنك تزيين إكسسواراتك بها كحقيبتك مثلاً كما شاهدنا ضمن حقائب "كولكشن ديور كروز2016" أو حتى على حذائك المخملي.

لا تترددي في تجربتها واختاري ما يناسبك من البُروش سواء الكلاسيكية منها أو الحديثة، ونسقيها بطريقة عشوائية مرتبة في نفس الوقت.
 

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