ليدي - جيجي حديد نضارة الشباب وسحر الأنوثة

باتت هذه العارضة الشابة التي لم تتجاوز الواحد والعشرين من عمرها، من أشهر العارضات في العالم

ما هي أسرار جمالها وأي نصائح يمكننا الحصول عليها منها للتمتع بنضارة تشبه نضارتها وجمال بلا عيوب كجمالها!؟

جيجي حديد واحدة من أجمل عارضات الجيل الجديد. استطاعت مع شقيقتها بيلا ورفيقاتها كيندل جينير وكارا ديليڤين أن تعيد إحياء العصر الذهبي للتوپ موديلز والتألق على منصات العروض وأغلفة المجلات.



جيجي حديد

وقد باتت هذه العارضة الشابة التي لم تتجاوز الواحد والعشرين من عمرها، من أشهر العارضات في العالم، حيث

اختارتها دار ڤيكتوريا سيكريت لتكون إحدى ملائكتها، كما اختارها كبار المصممين العالميين أمثال إيلي صعب، مايكل كورس، مارك جايكوبز وغيرهم لتكون نجمة عروضهم. أيضاً ظهرت على أغلفة أشهر المجلات العالمية مرات عدة، لتصبح من أكثر الوجوه التي يعشقها المراهقون والمراهقات في العالم. واليوم هي رمز من رموز الجمال والنضارة والبعد عن التصنع... فما هي أسرار جمالها وأي نصائح يمكننا الحصول عليها منها للتمتع بنضارة تشبه نضارتها وجمال بلا عيوب كجمالها!؟





لا تغسلي شعرك يومياً:

فجيجي لا تفعل ذلك وهذا ما يبقي شعرها صحياً ولامعاً، لأن كثرة غسله تتسبب بجفافه، لذا هي تتغاضى عن الأمر كلما كانت بعيدة عن الأضواء.



لا تتلاعبي بشكل حاجبيك الطبيعي:

فجيجي لا تدع أياً كان يغير لها شكل حاجبيها. أحياناً على منصة العرض قد يقوم الاختصاصي بإزالة الشعيرات الزائدة في أسفلهما، لكنها لا تترك لأحد أن يغير شكلهما الطبيعي.



كثّفي الترطيب كلما زدت ماكياجك:

لأن مزيل الماكياج واللوسيون اللذين تستخدمينهما يسببان في جفاف بشرتك، لذلك أنت بحاجة الى كمية أكبر من الكريم المرطب وتكرار استخدامه أكثر من مرة في اليوم.



استخدمي مقشر الوجه اللطيف تحت الدوش:

فهو كما تقول جيجي يمنحك إحساساً بالانتعاش ويترك وجهك نقياً ونضراً ويوفر عليك عناء غسله وتنظيفه إذا كنت متعبة.



أبقي ماكياجك بسيطاً:

هي تستخدم الفاونديشن والبرونزر والمسكارا فقط، ولا تُكثر من المساحيق على وجهها، لأنها ترى أن الشابات لا يحتجن لأكثر من ذلك وإلا ظهرن مصطنعات وعلى غير حقيقتهن.



استخدمي مزيل الرائحة الشفاف:

أي على شكل جل لأنه لا يترك آثاراً بيضاء على الجلد أو الملابس.



استخدمي فرشاة أسنان للحصول على شعر مشدود مثالي:

حين تقوم بربط شعرها الى الخلف على شكل ذيل حصان، ترشّ القليل من سپراي الشعر على فرشاة أسنان نظيفة تم تمشط نحو الخلف خصل الشعر الرقيقة التي تنزل على الجبين أو السالفين، وبهذا تضمن الحصول على استدارة وجه مثالية وتسريحة رائعة.



امنحي بشرتك إجازة من وقت الى آخر:

لقد تعلّمت من والدتها الابتعاد قدر الإمكان عن الأشياء الاصطناعية والمركبة. فوالدتها من أنصار العلاجات الطبيعية مبتعدةً عن كل ما يكبل الجسم والبشرة، كما تشرب الكثير من المياه للحفاظ على شبابها وبشرتها، لذلك لا تُدخل جيجي الى جسمها إلا الأمور النقية وتسعى الى تجنيب بشرتها اي إثقال بالمستحضرات.



أبقي المحارم المبلّلة في حقيبتك:

لا سيما أثناء السفر، فهي الطريقة المثالية والأنسب في إنعاش بشرتك بشكل فوري وتصحيح ماكياجك، وتوفر عليك عناء غسل وجهك في المطارات أو في أماكن غريبة.



اغسلي وجهك مثل الكارداشيان:

كيندل الشقيقة الصغرى في العائلة وصديقة جيجي المقربة علّمتها أن تسارع الى غسل وجهها ما إن تصل الى البيت بغسل لطيف. فهذا الأمر كفيل بترك بشرتها صحية وجعلها متألقة ونضرة فلا تعود بحاجة الى الماكياج.



تناولي الأطعمة الصحية:

نصيحة تقدمها من قلبها لكل النساء لأنها أساس الصحة والرشاقة، إضافة الى بعض التمارين الرياضية. لكن هذا لا يمنعها من تناول البرغر من حين الى آخر للحفاظ على صحتها النفسية ومعنوياتها!



جيجي حديد وحبيبها زين مالك