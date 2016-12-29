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صحة التغذية الصحيحة إكليل الجبل.. فوائد صحيّة رائعة عليكم اكتشافها!

صحة

إكليل الجبل.. فوائد رائعة عليكم اكتشافها!
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إكليل الجبل.. فوائد صحيّة رائعة عليكم اكتشافها!

من أهم مميزاته وفوائده على الصعيد الصحي أنّه يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويسهم في تحسين سريان الدم، كما أنه يحارب الانتفاخ كما أنّ له قدرة على مقاومة الأمراض السرطانية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-23 17:03:00 A A

إكليل الجبل أو الروزماري، هو نبات رائع وفوائده مذهلة، فهو نبات غني بالزيوت الطيّارة ومركبات النبات الثانوية وكذلك المواد المُرّة، نكهته مركزة ومذاقه قوي، كما أن الروزماري المجفف أقوى من الطازج. وأوراقه تُستخدم كنوعٍ من التوابل على الطعام، أو يُحضّر منها مشروب يعالج الكثير من الأمراض؛ بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة، والبروتينات، والألياف، والكربوهيدرات، ومجموعة كبيرة من الفيتامينات أهمها فيتامين A,C,B.


صورة توضيحية

ومن أهم مميزاته وفوائده على الصعيد الصحي أنّه يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويسهم في تحسين سريان الدم، كما أنه يحارب الانتفاخ، كما أنّ له قدرة على مقاومة الأمراض السرطانية، وذلك بحماية الخلايا والأنسجة من الأورام الخبيثة، ويعتبر سرطان الثدي، والبروستاتا، والقولون، والدم، والجلد أهم أنواع السرطانات التي يُقاومها المشروب.

أضف إلى ذلك فإنّ إكليل الجبل يعتبر علاجًا للجهاز التنفسي من الالتهابات والأمراض الناتجة من البرد؛ كالرشح، والإنفلونزا، والسعال، لذلك يجب الإكثار من تناول شراب إكليل الجبل في فصل الشتاء. وهو أيضًا علاج اضطرابات الجهاز الهضمي؛ فهو يعمل على طرد الغازات من البطن، ويعالج الإمساك، وأيضاً له دور كبير في معالجة قرحة المعدة، ويقتل جميع البكتيريا والجراثيم المجودة في الغذاء الفاسد.

يعتبر الروزماري أيًضا مسكنًا للآلام المزمنة والتي تسبب حالة نفسية سيئة للأشخاص الذين تصيبهم، كالصداع النصفي، وآلام المغص. ويساهم كذلك في معالجة أمراض الفم، خاصّةً التهاب اللثة، ويقوي الأسنان ويحميها من النخر والتسوس، وذلك بالمضمضة كلّ صباح من مشروب إكليل الجبل. وله قدرة على تحسين وتقوية الذاكرة؛ فهو محفّز قوي لخلايا الدماغ بسبب احتوائه على حمض يسمى كارنوسيك أسيد، وأيضاً يعتبر من أهم المشروبات المقاومة للزهايمر عند التقدّم بالعمر.

إضافة لكل ذلك فإن إكليل الجبل يعمل على حماية الجهاز العصبي، وجعله أكثر قوة وقادر على الاستجابة للمؤثرات الخارجية بسرعة. مكافحة الشيخوخة المبكرة وذلك بسبب احتوائه على مجموعةٍ كبيرة من مضادات الأكسدة القادرة على منع تلف الخلايا وجعلها متجددة باستمرار. تحسين عمل الكلى، وحمايتها من الأمراض؛ فهو مدر قويّ للبول؛ حيث يُخرج جميع السموم والترسبات من الجسم. 

 

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