دراسة بريطانية تكشف عن تفضيل النساء الرجل الملتحي

دراسة:

وجود اللحية يجعل الرجل أكثر جاذبية لدى النساء وتمكنهم من جذب الفتيات أي أنهم يكونون أكثر جدية وقادرين على إقامة علاقات طويلة الأمد بالمقارنة مع أولئك الذين يحلقون اللحية



تعد اللحية واحد من أكثر الأشياء التي تجعل الرجل يبدو أكثر أناقة وجاذبية. هذا، وقامت عدة دراسات بالتعرف على أكثر الأشياء التي تجذب المراة نحو الرجل، وتبين أنّ اللحية كانت دائمًا في مركز الصدارة أو على الأقل ضمن أهم الأشياء الأكثر جاذبية في الرجل.



صورة توضيحية

وأجريت دراسة بريطانية مؤخرًا، اهتمت بالبحث عن الأسباب التي تجعل المرأة تفضل الرجل الملتحيعن غيره، وقد كشفت أنّ وجود اللحية يجعل الرجل أكثر جاذبية لدى النساء وتمكنهم من جذب الفتيات أي أنهم يكونون أكثر جدية وقادرين على إقامة علاقات طويلة الأمد بالمقارنة مع أولئك الذين يحلقون اللحية.

واعتمد الباحثون على صور لرجال ملتحين وآخرين بلا لحية، حيث طلبوا من النساء تقييم أصحاب الصور على أساس جاذبيتهم للعلاقات طويلة وقصيرة المدى، وعلى ضوء ذلك اتضح أن الرجل الملتحي هو الأكثر جاذبية.