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السلطات المحلية اخبار المجالس رئيس مجلس بسمة طبعون: انطلقنا في حل أزمة السكن في قريتنا لنعيد البسمة

السلطات المحلية

حيفا والمنطقة رئيس مجلس بسمة طبعون: انطلقنا في حل أزمة السكن
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رئيس مجلس بسمة طبعون: انطلقنا في حل أزمة السكن في قريتنا لنعيد البسمة

 سيصدر مجلس بسمة طبعون المحلي نشرة وكراسة ملونة توضيحية لمشروع إسكان طلعة بسمة طبعون" في الأسبوع الأول من السنة الجديدة 2017 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-29 00:02:35 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" في أنجار متميز وكبير ومشروع حياة استطاع مجلس بسمة طبعون برئاسة منير زبيدات أن يخرج مشروع " طلعة بسمة طبعون" إلى حيز التنفيذ وبالتعاون مع مديرية أراضي إسرائيل بإعلان مناقصات التقدم والترشح لقسائم البناء في المرحلة الأولى من تسويقه حيث سيتم تسويق 52 قسيمة ارض للبناء والإسكان ما يقارب 162 وحدة سكنية وفقط يحق لمواطني بسمة طبعون الترشح والتقدم لشرائها. وما يميز مشروع " طلعة بسمة طبعون " أن أعمال التطوير والتحضير سيقوم بها المجلس المحلي بعد أن ترسوا المناقصات قانونيا على المتقدين لها. والموعد الأخير للتقدم لحيازة القسيمة حتى تاريخ 29/5/2017 وسيتم النشر لاحقا للمرحلة الثانية من مشروع إسكان الحي الجديد "طلعة بسمة طبعون". وقد أعطى رئيس المجلس السيد منير زبيدات تعليماته لأقسام المجلس المحلي وخاصة قسم الهندسة في توفير كل المعلومات المطلوبة للمواطنين المعنيين بالتقدم للمناقصة خلال ساعات الدوام . وسيصدر مجلس بسمة طبعون المحلي نشرة وكراسة ملونة توضيحية لمشروع إسكان طلعة بسمة طبعون" في الأسبوع الأول من السنة الجديدة 2017 ". 

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