مهران راضي يقود بئر السبع للفوز بكأس التوتو على حساب كريات شمونة 4-1

مهران راضي بهدف مميز في الدقيقة الرابعة والسبعين والينيف باردا في الدقيقة التسعين اهتما بمضاعفة تفوق فريقهما تمهيدا لفوزه باللقب

فاز فريق هبوعيل بئر السبع ببطولة مسابقة كأس التوتو لفرق دوري الدرجة العليا، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية، التي احتضنها استاد نتانيا، على فريق هبوعيل كريات شمونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك صانع الألعاب مهران راضي أساسيا في تشكيلة فريق بئر السبع، بينما لعب أحمد عابد وأمير نصار في التشكيلة الأولى لفريق كريات شمونة.

وسجل المهاجم بن شاهر هدفين لصالح فريق بئر السبع خلال الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقتين (34) من ركلة جزاء 11م و(36)، ليعطي فريقه تفوقا مطمئنا في استراحة ما بين الشوطين. وفي الشوط الثاني سجل بن تورجمان بالخطأ في مرمى فريقه بئر السبع في الدقيقة السبعين، ليتم تقليص النتيجة، الا أن مهران راضي بهدف مميز في الدقيقة الرابعة والسبعين والينيف باردا في الدقيقة التسعين اهتما بمضاعفة تفوق فريقهما تمهيدا لفوزه باللقب.