كيري: حل الدولتين هو الوحيد لتحقيق السلام الدائم والعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بين كيري أن الولايات المتحدة الأمريكية صوتت في مجلس الأمل على القرار 2334، وفقاً لمبادئها وللحفاظ على حل الدولتين

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، الوزير كيري، مشيراً إلى أن إسرائيل أخفقت بالإدراك أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف في وجه القضاء على حل الدولتين.

وبين كيري أن الولايات المتحدة الأمريكية صوتت في مجلس الأمل على القرار 2334، وفقاً لمبادئها وللحفاظ على حل الدولتين، معتبراً في الوقت ذاته أنه رغم كل الجهود، فقد أصبح مبدأ حل الدولتين على المحك.وفي السياق ذاته، أوضح كيري أن حكومة نتنياهو هي الأكثر تشدداً في تاريخ إسرائيل، لافتاً إلى أن سياساتها تقود إلى حل الدولة الواحدة.

ولفت كيري إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية زاد 275 ألفاً منذ اتفاقية أوسلو، ومنم 100 ألف منذ تولي نتنياهو الحكم، معتبراً في الوقت ذاته أن توسيع المستوطنات ليس له أية علاقة بأمن إسرائيل.وبين كيري أن إسرائيل تحتل مناطق تجعل من قيام الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً، مشيراً إلى أنه لا يمكن للفلسطينيين البناء في المناطق "ج".وأشار كيري إلى أن العديد من الأحزاب الإسرائيلية تعارض قيام الدولة الفلسطينية.وبين كيري أن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، وليس لديهم عدالة.



كما حذر في خطاب شامل عرض فيه رؤيته لحل النزاع، من أن إسرائيل تحاول الاستيلاء على أراض في الضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى "احتلال دائم" للأراضي الفلسطينية.واعتبر أن "لا أحد يفكر جديا في السلام يمكنه أن يتجاهل التهديد الذي تشكله المستوطنات على السلام، لكن المشكلة أبعد من المستوطنات بحد ذاتها. وتشير التوجهات إلى جهود واسعة لاستيلاء إسرائيل على أراض في الضفة الغربية ومنع التنمية الفلسطينية هناك".

