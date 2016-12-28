استطلاع ستات نت: 67% يعارضون ما فعله النائب غطّاس وأيمن عودة خسر 50% من شعبيته
67.4% من المستطلعين قالوا انهم ضد افعال النائب غطاس، بينما 13.8% أعربوا عن تأييدهم لذلك، و18.8% قالوا انهم لا يعرفون ما اذا كان يتوجب عليهم تأييد او معارضة تلك المخالفات المرتكبة حسب الشبهات
الجمهور العربي يرى لقاء ايمن عودة للقناة الثانية بأنه غير مقنع وان موقف عودة كان ضعيفًا
عودة خسر ما لا يقل عن 50% من شعبيته في اعقاب هذا اللقاء لدى أبناء الجمهور العربي
استضافت القناة العاشرة ضمن برنامج "لندن ات كيرشنباوم" مساء اليوم يوسف مقالدة مدير مكتب "ستات نت" لإستطلاعات الرأي، والذي اجرى استطلاعًا حول رأي الجمهور العربي في إسرائيل من قضية النائب باسل غطاس والشبهات الموجهة له بتهريب أجهزة خليوية لأسرى أمنيين داخل السجون.
وقال مقالدة ان في استطلاعه هذا شارك نحو 239 شخصًا جميعهم ما فوق الـ 18 عامًا من سكان 80 بلدة عربية مختلفة. مشيرًا الى انه يعكس بشكل كبير الرأي العام في الشارع العربي.
وأظهر الاستطلاع ان معظم الجمهور العربي في البلاد يعترض للمخالفات التي ارتكبها النائب باسل غطّاس – بحسب الشبهات التي وجهتها الشرطة له. فيما بيّنت النتائج ان نحو 67.4% من المستطلعين قالوا انهم ضد افعاله، بينما 13.8% أعربوا عن تأييدهم لذلك، و18.8% قالوا انهم لا يعرفون ما اذا كان يتوجب عليهم تأييد او معارضة تلك المخالفات المرتكبة حسب الشبهات.
اما نتائج سؤال استطلاع آخر حول ما اذا كانت أفعال النائب باسل غطّاس هذه مفيدة أم مضرة للمواطنين العرب في إسرائيل فجاء ان: 64% يعتقدون انها مؤذية ومضرة، بينما 12.1% مفيدة و23.9% لا يعرفون.
وقال يوسف مقالدة مدير معهد ستات نت:"هناك من يفهم الدوافع لقيام النائب باسل غطاس بالشبهات المذكورة ومن خلال الإستطلاع تبين ان جميع هؤلاء هم من جيل الشباب والجامعيين، والنشطاء المتابعين للقضية وقضايا أخرى عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، الذي يرون ان الجمهور العربي ملاحق وما الى ذلك".
يوسف مقالدة
وتطرق يوسف مقالدة خلال حديثه في برنامج لندن ات كيرشنباوم عبر القناة العاشرة، الى اللقاء الصحفي المتلفز مع النائب ايمن عودة عبر القناة الثانية. وقال ان الجمهور العربي يراه لقاءً غير مقنع وان موقف عودة كان ضعيفًا. وان عودة خسر ما لا يقل عن 50% من شعبيته في اعقاب هذا اللقاء لدى أبناء الجمهور العربي.
وتساءل الإستطلاع ايضًا انه وفي اعقاب قضية غطّاس وتصريحات ايمن عودة، فمن هو عضو الكنيست الذي يمثل الجمهور العربي بالشكل الأفضل وكانت النتائج على النحو التالي:"42.3% - النائب احمد الطيبي، بينما 9.6% للنائب ايمن عودة، ثم النائب جمال زحالقة بنسبة 2.5% وحنين زعبي 2.1%".
وعن ذلك قال يوسف مقالدة:"نحن نجري استطلاعًا حول عضو الكنيست العربي الأكثر شعبية، منذ اكثر من 10 سنوات، ولكن منذ مطلع العام الماضي، فإن النائب احمد الطيبي يكتسح النتائج بحصوله على أكثر من الثلثين من حيث الشعبية لدى الجمهور العربي. ويصل الى أكثر من 46%، وفي المرتبة الثانية كان يحل النائب ايمن عودة وعادة ما كان يحصل على نحو 23%، بفارق كبير عن الطيبي، واليوم وخاصة في اعقاب اللقاء عبر القناة الثانية، فإن الفرق زاد بشكل اكبر!".
وعن مدى ثقة الجمهور العربي بالقائمة المشتركة، جاء ان نسبة 71% لا يثقون بالقائمة بينما 29% يثقون بها.