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استطلاع ستات نت: 67% يعارضون ما فعله النائب غطّاس وأيمن عودة خسر 50% من شعبيته

67.4% من المستطلعين قالوا انهم ضد افعال النائب غطاس، بينما 13.8% أعربوا عن تأييدهم لذلك، و18.8% قالوا انهم لا يعرفون ما اذا كان يتوجب عليهم تأييد او معارضة تلك المخالفات المرتكبة حسب الشبهات

الجمهور العربي يرى لقاء ايمن عودة للقناة الثانية بأنه غير مقنع وان موقف عودة كان ضعيفًا

عودة خسر ما لا يقل عن 50% من شعبيته في اعقاب هذا اللقاء لدى أبناء الجمهور العربي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2016-12-28 19:46:51 A نشر: 2016-12-28 19:46:51 A