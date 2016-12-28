وحدة يافة تنتقد عمران كنانة وتطالب بايجاد حل لمشكلة انقطاع الكهرباء في الاحياء

قائمة وحدة يافة "ن" :



اهالي يافة ألناصرة الكرام ، قائمة وحده يافة "ن " وأعضائها في المجلس المحلي هم صوت المواطن اليافاوي , ونحن نقوم بعملنا اتجاه المواطن والبلدة يافة ألناصرة وطرح المشاكل للمواطنين والسعي وراء إيجاد الحلول

عممت قائمة وحدة يافة "ن" بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه:" في رسالة عاجله أرسلها أعضاء المجلس المحلي عن قائمة وحدة يافة " ن " إلى رئيس المجلس المحلي في يافة الناصرة ، عمران كنانه , تطالبه بإيجاد حل فوري وسريع إلى مشكله انقطاع التيار الكهربائي عن حي مار يعقوب . ونؤكد أن حي مار يعقوب وأحياء أخرى تعاني من انقطاع التيار الكهربائي خلال اليوم لمده ساعتين أو أكثر , مما يتسبب بضيق الإنارة والتدفئة , خاصة في هذه الأيام من ألسنه والبرد القارص ".

واضاف البيان :"حضره الرئيس المحترم ، هذه الرسالة الثانية التي نرسلها بهذا الشأن , لقد أرسلنا لك رسالة قبل عام طالبين منك إيجاد الحل السريع والمباشرة بالعمل مع الجهات المختصة , لا سيما شركه الكهرباء . وقد طرحنا هذه المشكلة خلال جلسات المجلس المحلي الا انك فضلت تجاهل رسالتنا ومطلبنا وهو مطلب الناس جميعا في يافة ألناصرة . وها نحن مره أخرى نطالبك باسم أهالي الحي الذين قدموا الشكاوى وباسم أعضاء المجلس المحلي عن قائمه وحده يافة "ن" , بالعمل الفوري من اجل حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن حي مار يعقوب" .



وتابع البيان :"اهالي يافة ألناصرة الكرام ، قائمة وحده يافة "ن " وأعضائها في المجلس المحلي هم صوت المواطن اليافاوي , ونحن نقوم بعملنا اتجاه المواطن والبلدة يافة ألناصرة وطرح المشاكل للمواطنين والسعي وراء إيجاد الحلول ، لم نبحث عن الصفقات والمحسوبيات وتوظيف الأقارب . نبحث عن كرامه المواطنين والسعي من اجل عامه الناس فنتسائل يا حضره الرئيس ؟

أليس من واجبنا وواجبك حل مشاكل البلد ومنها انقطاع التيار الكهربائي ؟

ألستم الجهة المسئولة عن أداره البلد ومشاكلها ؟

لماذا هذا التجاهل الأعمى لمطلبنا الشرعية ؟ ومشاكل المواطن ؟

هل هذا ضعفاً من الرئيس أم فشل وسوء أدارة

مره أخرى واجبنا نحن قائمه وحده يافه "ن" نقوم به ". الى هنا نص البيان الذي وصل عن قائمة وحدة يافة .