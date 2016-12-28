مجلس الشبلي أم الغنم يحصل على مصادقة لتخطيط أحياء جديدة تضم 400 وحدة سكن

رئيس المجلس نعيم شبلي ونائبه زيدان سلفيتي أكدا أنّ هذه المصادقة تأتي بعد توجهات مكثفة للوزارة

عمّم المجلس المحلي شبلي أم الغنم بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"حصل المجلس المحلي الشبلي أم الغنم على مصادقة لميزانية من وزارة الاسكان تبلغ قيمتها 600 ألف شيكل، للتخطيط لمنطقة توسيع الخارطة الهيكلية في الشبلي بمساحة 70 دونمًا وفي أم الغنم بمساحة 80 دونمًا، وهي مساحات تمكّن من بناء نحو 400 وحدة سكن لسكان القريتين".





من اليمين - رئيس المجلس نعيم شبلي ونائبه زيدان سلفيتي



وتابع البيان:"رئيس المجلس نعيم شبلي ونائبه زيدان سلفيتي أكدا أنّ هذه المصادقة تأتي بعد توجهات مكثفة للوزارة. وقال رئيس المجلس نعيم شبلي إنّ:"مشكلة الإسكان هي مشكلة يعاني منها المجتمع العربي بشكل عام، ونحن في المجلس المحلي الشبلي أم الغنم نعمل بشكل متواصل مع كافة الوزارات المختصة من أجل حل هذه المشكلة لسنوات عديدة في قريتنا، وتوفير وحدات سكن للأجيال الشابة، وستشهد الفترة القادمة تطورات عديدة بإذن الله"، بحسب البيان.