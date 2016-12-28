ليدي - طريقة تحضير فخذ الغنم المشوي..صحتين

المقادير:

• فخذ غنم وزنه 2 كلغ

• 4 فصوص ثوم، مقشرة ومفرومة

• 3 ملاعق طعام من البقدونس المفروم خشناً

• برش ليمونة واحدة

• 4 ملاعق طعام من البسكوت المطحون

• عودان كبيران من إكليل الجبل

• ملعقة طعام من زيت الزيتون

• خل أحمر ومرقة غنم، للصلصة





صورة توضيحية



طريقة التحضير:

يحمى الفرن لغاية 220 درجة مئوية . يحزز فخذ الغنم وصولاً إلى العظم تقريباً، بمسافات فاصلة من 2.5 سم. نخلط الثوم والبقدونس وبرش الليمون والبسكوت المطحون.. يفرك فخذ الغنم بهذا المعجون.

يوضع فخذ الغنم فوق طبقة من عيدان إكليل الجبل في صينية خبز. يسكب فوقه زيت الزيتون، ويرش عليه البهار. يشوى الفخذ لمدة 20 دقيقة، ثم تخفف حرارة الفرن إلى 190 درجة مئوية ، ويتابع خبز الفخذ لمدة ساعة وعشرين دقيقة. ينقل بعدها فخذ الغنم إلى طبق التقديم ويغطى بورق الألمنيوم ويترك جانباً لمدة 10 دقائق.

يكشط الدهن من الصينية وتستخدم العصارات لإعداد صلصة بمساعدة الخل الأحمر ومرقة الغنم. تقدم هذه الصلصة مع فخذ الغنم، وبعض البطاطا المشوية، والجزر واللفت والخضار الخضراء.



* مدة الطهو ساعة و40 دقيقة