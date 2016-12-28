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جامعات / مدارس اخبار المدارس لقاء مع أولياء الأمور في يوم مفتوح في ابتدائية مشيرفة

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وادي عارة لقاء مع أولياء الأمور في ابتدائية مشيرفة
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لقاء مع أولياء الأمور في يوم مفتوح في ابتدائية مشيرفة

مدير المدرسة المربي نائل اغبارية:

هذا اللقاء يرتكز على الشفافية ويهدف الى تعزيز التواصل بين الاهالي والمدرسة كما ويهدف الى اطلاع الاهالي على مدى تقدم ابناءهم

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من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-28 12:18:02 A A

مع نهاية الفصل الاول من السنة الدراسية الحالية 20162017، نظمت الادارة والهيئة التدريسية في مدرسة مشيرفة الابتدائية يومًا مفتوحًا مع أولياء الأمور حيث حضر حشد واسع من الآباء والأمهات مع ابناءهم للمدرسة لاستلام شهادات الفصل الاول، وقد التقى الاهالي مع المربين والمعلمين واستمعوا منهم الى شرح واف عن مدى مستوى تقدم ابناءهم تعليميًا وتربويًا.


خلال اليوم المفتوح لأولياء الأمور
وحول هذا اللقاء عقب المربي نائل اغبارية مدير المدرسة قائلًا إن:"هذا اللقاء يرتكز على الشفافية ويهدف الى تعزيز التواصل بين الاهالي والمدرسة كما ويهدف الى اطلاع الاهالي على مدى تقدم ابناءهم". وأكد:" أن اولياء الامور هم جزء لا يتجزأ من العملية التربوية – التعليمية وأن التواصل معهم ضروري من أجل تقدم أبناءهم لكون البيت هو الخلية الاولى في تربية الابناء".

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