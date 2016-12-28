اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية كلوب: تشيلسي سيتوّج بلقب البريمييرليج في حالة واحدة فقط

رياضة وشباب

كلوب: تشيلسي يستحق لقب البريمييرليج في حالة واحدة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كلوب: تشيلسي سيتوّج بلقب البريمييرليج في حالة واحدة فقط

يورجن كلوب:

علينا أن نقاتل على كل نقطة ونحتاج أن نكون في كامل إستعدادنا لكل مباراة

XL: انتهت اللعبة.. إضغطوا لمعرفة اسماء الفائزين
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-28 18:37:29 A A

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه يؤمن بحظوظ فريقه، في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، بحيث فاز ليفربول أمس الثلاثاء، على ستوك سيتي (4 ـ1) ضمن الجولة الـ18 للبطولة، ليحتل المرتبة الثانية بـ40 نقطة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي المتصدر.


يورجن كلوب

وفي نفس السايق، نوّه كلوب، في تصريحات عقب المباراة، نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قائلا: "علينا أن نقاتل على كل نقطة ونحتاج أن نكون في كامل إستعدادنا لكل مباراة". وينتظر ليفربول، قمة صعبة السبت المقبل، أمام مانشستر سيتي، على ملعب الأنفيلد، في ختام مرحلة الذهاب بالبطولة هذا الموسم.

وعما إذا تشيلسي، الذي حقق 12 فوزًا متتاليًا، قد حسم اللقب، قال كلوب: "تشيلسي يستحق الحصول على اللقب لو حقق الفوز في المباريات المتبقية بكل تأكيد. نحن نركز على أنفسنا فقط، لا زال هناك وقت كبير. النتائج لم تحسم البطولة حتى الآن، وإذا حقق تشيلسي الفوز في كل المباريات، سيكون هو البطل وعن استحقاق".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 غطاس: سأضيء شجرة الميلاد وأحتفل مع عائلتي | [252 قراءة]
2 تقرير: انخفاض مستوى المعيشة في اسرائيل | [231 قراءة]
3 الطيبي: نتفق ونختلف ولكنا نقف مع زملاء | [188 قراءة]
4 ليفربول يسحق ستوك سيتي برباعية ويواصل ملاحقة تشليسي | [133 قراءة]
5 رونالدو وريال مدريد يسيطران على جوائز جلوب سوكر | [125 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
2 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
3 مدرسة المتنبّي في حيفا تقيم سوق العطاء | [0 مشاركة]
4 برج السرطان 26.12.2016 | [0 مشاركة]
5 إصابة رجل (60 عامًا) بجراح خطيرة في مجدل شمس | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب