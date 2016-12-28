كلوب: تشيلسي سيتوّج بلقب البريمييرليج في حالة واحدة فقط

يورجن كلوب:



علينا أن نقاتل على كل نقطة ونحتاج أن نكون في كامل إستعدادنا لكل مباراة

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه يؤمن بحظوظ فريقه، في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، بحيث فاز ليفربول أمس الثلاثاء، على ستوك سيتي (4 ـ1) ضمن الجولة الـ18 للبطولة، ليحتل المرتبة الثانية بـ40 نقطة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي المتصدر.



يورجن كلوب



وفي نفس السايق، نوّه كلوب، في تصريحات عقب المباراة، نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قائلا: "علينا أن نقاتل على كل نقطة ونحتاج أن نكون في كامل إستعدادنا لكل مباراة". وينتظر ليفربول، قمة صعبة السبت المقبل، أمام مانشستر سيتي، على ملعب الأنفيلد، في ختام مرحلة الذهاب بالبطولة هذا الموسم.

وعما إذا تشيلسي، الذي حقق 12 فوزًا متتاليًا، قد حسم اللقب، قال كلوب: "تشيلسي يستحق الحصول على اللقب لو حقق الفوز في المباريات المتبقية بكل تأكيد. نحن نركز على أنفسنا فقط، لا زال هناك وقت كبير. النتائج لم تحسم البطولة حتى الآن، وإذا حقق تشيلسي الفوز في كل المباريات، سيكون هو البطل وعن استحقاق".