رونالدو ونادي ريال مدريد يسيطران على جوائز جلوب سوكر لعام 2016

حاز ريال مدريد على جائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2016 بعد تتويجه بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية

تمّ مؤخرًا تتويج نجم المنتخب البرتغالي وفريق ريال مدريد كرستيانو رونالدو ، بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2016 خلال حفل أقيم في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.



فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدري يستلم الجائزة



هذا، وحصل رونالدو على الجائزة في نسخة عام 2016 متفوقًا على كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، والإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي)، والأرجنتيني جونزالو هيجواين (يوفنتوس).

علمًا أن تتويج رونالدو ساهم بإضافة ألقاب كأس أمم أوروبا مع البرتغال، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد في حصوله على الجائزة. وحاز ريال مدريد على جائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2016 بعد تتويجه بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

الجدير بالذكر أنّ البرتغالي فيرناندو سانتوس قد نال جائزة أفضل مدرب لذات العام، بعد قيادته منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس أمم أوروبا.

ووزعت باقي جوائز جلوب سوكر كالأتي:



أفضل حكم: الإنجليزي مارك كلاتينبيرج.

أفضل لاعب صيني: زهانج زي.

أفضل مسيرة لاعب كرة قدم: الكاميروني صامويل إيتو.

أفضل وكيل أعمال لاعبين: الإيطالي مينو رايولا.

أفضل رئيس نادي: فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدري الإسباني.



كريستيانو رونالدو