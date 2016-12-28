سامية عرموش تقدم استقالتها من بلدية حيفا

قالت سامية عرموش انها ستستمر بتقديم خدمات كناطقة بلسان البلدية لغاية 31 كانون الثاني 2017

اعلنت سامية عرموش الناطقة بلسان بلدية حيفا عن تقديم استقالتها من وظيفتها وذلك لاسباب شخصية لم تذكرها .

وكانت سامية قد ارسلت بيانا اوضحت من خلاله أن هذه الرسالة تعتبرها رسالة اخيرة كناطقة بلسان بلدية حيفا للإعلام العربي بعد أن قدمت استقالتها .

وقالت سامية عرموش انها ستستمر بتقديم خدمات كناطقة بلسان البلدية لغاية 31 كانون الثاني 2017 وشكرت زملائها من الصحافة على حسن التعاون على مدى 11 عاما لتسويق المدينة الحبيبة عليها حيفا.



سامية عرموش