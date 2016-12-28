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السلطات المحلية اخبار المجالس سامية عرموش تقدم استقالتها من بلدية حيفا

السلطات المحلية

حيفا والمنطقة سامية عرموش تقدم استقالتها من بلدية حيفا
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سامية عرموش تقدم استقالتها من بلدية حيفا

قالت سامية عرموش انها ستستمر بتقديم خدمات كناطقة بلسان البلدية لغاية 31 كانون الثاني 2017 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-28 09:43:03 A A

اعلنت سامية عرموش الناطقة بلسان بلدية حيفا عن تقديم استقالتها من وظيفتها وذلك لاسباب شخصية لم تذكرها .
وكانت سامية قد ارسلت بيانا اوضحت من خلاله أن هذه الرسالة تعتبرها رسالة اخيرة كناطقة بلسان بلدية حيفا للإعلام العربي بعد أن قدمت استقالتها .
وقالت سامية عرموش انها ستستمر بتقديم خدمات كناطقة بلسان البلدية لغاية 31 كانون الثاني 2017 وشكرت زملائها من الصحافة على حسن التعاون على مدى 11 عاما لتسويق المدينة الحبيبة عليها حيفا.


سامية عرموش

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