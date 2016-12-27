حي جديد في سولم بانتظار المصادقة

سيصدر المجلس في الأيام المقبلة نشرة توضح التطورات الهامة التي حصلت في العامين الأخيرين بمختلف المجالات، بدءً من العمل على تقليص الديون وموازنة وضع المجلس المادي، مرورًا بكافة القضايا والمجالات ووصولًا لقضية الإسكان

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المجلس الاقليمي بستان المرج جاء فيه :" بعد انتظار دام لسنوات عديدة، وأخيرًا تم حل مشكلة الإسكان العالقة في قرى بستان المرج وخصوصًا سولم وكفر مصر، المشكلة التي يعاني منها قسم كبير من سكان البلدات العربية في البلاد.قام المجلس الاقليمي بستان المرج قبل 10 أيام بتقديم خطة الحي الجديد في قرية سولم للمصادقة عليها من قبل اللجنة اللوائية، خطة لحي جديد على أرض كانت تتبع للدولة، وفيه عدد كبير من القسائم إضافة للمباني العامة والحدائق كونه حيّ حديث ومتطور وسيحل الضائقة السكانية في القرية لسنوات عديدة ".



سولم

رئيس المجلس، أحمد زعبي قال: بداية أود أن أوضح للمواطنين كيف سارت القضية وأين وصلت الآن، فور دخولنا إلى المجلس بداية العام الماضي بدأنا فورًا بالعمل على قضية الخرائط الهيكلية، وكنا قد أكدنا أننا سنحل القضية العالقة خلال عام، وبعد عمل مثمر وطويل نجحنا قبل نهاية العام الاول بتجاوز مشكلة "الحل النهائي" للمجاري التي كانت عالقة وتقف حاجزًا أمام الخارطة الهيكلية، فقد كنا في عام 2008 قد قدمنا الخارطة الهيكلية للمصادقة وصودق عليها ولكن قضية المجاري كانت الحاجز الذي منع سريان مفعولها، وخلال الأعوام 2009-2014 لم تفعل اللجان المعينة أي شيء في هذه القضية للأسف، جمدتها بشكل كامل، وبعد الانتخابات قمنا بالعمل على حل مشكلة المجاري ثم كان علينا تخطيط وتجهيز الخارطة الهيكلية من جديد بسبب أنها كانت مجمدة لسنوات، فعملنا عليها مرة أخرى مع طاقم مهني ونجحنا بتجهيزها وتقديمها ولدي قناعة بأن اللجنة اللوائية ستصادق عليها بشكل سريع لا سيما وأنها كانت قد صادقت في عام 2008 على خارطة هيكلية للقرية، والآن بعد المصادقة عليها سسكون العمل المشترك مع وزارة الإسكان للتقدم بالقضية والوصول لمرحلة تسويق القسائم التي ننتظرها وينتظرها الأهالي، والحديث يدور عن حي فخم وعصري ومميز.وتابع: أما قضية الأراضي ذات الملكية الشخصية والإفراز فنحن نعمل ونتواصل مع المواطنين وبعد نحو شهر هنالك جلسة اعتراضات والقضية تسير كما يجب.

حي جديد ومتطور

مهندس المجلس، أحمد مقداد زعبي قال: هنالك أكثر من 120 قسيمة بناء، حي جديد ومتطور، الخطة قمنا بتقديمها للّجنة اللوائية وننتظر المصادقة عليها لنتقدم أكثر، هذا جاء بعد عملٍ مهني وجاد، والعمل يسير في باقي القرى أيضًا كل قرية وفقًا لوضعيتها وإشكاليات الأرض فيها.

خطة سولم بالتفصيل

خطة الحي الجديد في سولم، أعدها مخطط المدن المهندس راغب زعبي والذي قال مفصلًا في حديث معه: هنالك 126 قسيمة بناء في الحي الجديد بسولم، منها 107 قسائم مساحة كل قسيمة منها 400-600 متر مربع، و9 قسائم مساحة كل قسيمة 600-800 متر مربع و 10 قسائم مساحة كل قسيمة منها 800-1150 متر مربع، وتتسع كل قسيمة في الحي الجديد لوحدتي إسكان او 3 وحدات وفقًا لمساحها.

وتابع: مساحة الحي الجديد 340 دونم و108 أمتار، حيث تم تحويل الأرض من زراعية إلى أرض بناء، منها 60 دونم للبناء، 13 دونم للحدائق والمساحات العامة، 3 دونمات للأبنية العامة لأغراض الحي، وما تبقى شوارع وأرصفة وننتظر المصادقة على الخطة من قبل اللجنة اللوائية لنمضي قدمًا بأسرع ما يكون.

نين والدحي

وحول القرى الأخرى وقضية الإسكان، قال رئيس المجلس أحمد زعبي: في الدحي الخارطة الهيكلية تم توسيعها ويتم تسويق القسائم وكل شيء يسير كما يجب، ونعمل على التطوير في القرية حيث جهزنا الملعب البلدي مؤخرًا وتستمر الأعمال، وفي نين وزارة الإسكان الآن تعمل على تطوير الشوارع والبنية التحتية لبدء المرحلة الثانية من تسويق القسائم، حيث كانت الطواقم قد وجدت آثارًا في منطقة القسائم فأوقفت العمل لفترة إلى أن تم تخصيص منطقة معينة للآثار، واستكمال تجهيز باقي الحي.

كفر مصر

أما عن كفر مصر التي تعاني من قضية الإسكان الخانقة هي الأخرى فقال رئيس المجلس عن آخر التطورات: الخارطة الهيكلية في كفر مصر صودق عليها نهائيًا، حول منطقة القسائم التي سيتم تسويقها هنالك إشكالية بقضية الحدود ما بين القسائم والأحواض وهي في مجرى الحل، وننتظر للمضي قدمًا بتجهيزها، اما الأراضي ذات الملكية الشخصية فهي مقسمة لقسمين، المنطقة الشرقية يعمل المخطط والمهندس راغب زعبي لتجهيزها وإنهاء الخطة التفصيلية للمصادقة عليها نهائيًا قبل إمكان البناء فيها، والمنطقة الغربية يشرف عليها طاقم مخططون من وزارة الإسكان حيث يعملون على تخطيط الحدود بشكل نهائي وواضح وإنهاء الخارطة التفصيلية قبل المصادقة عليها وتمكين المواطنين من البناء على أراضيهم، وهذا أيضًا يجري بسرعة وسط متابعة وتشديد منا على أن ينتهي بأسرع وقت، وقضية كفر مصر هي كقضية سولم بالنسبة لموضوع "الحل النهائي" للمجاري الذي اجتزناه قبل عام وقمنا بتجهيز الخارطة الهيكلية التي كانت مجمدة، وقدمناها وصودق عليها ونحن الآن في مرحلة الخارطة التفصيلية وتخطيط الأحياء، أي أن الأمر يسير بالطريق الصحيح، كل هذه العمليات والإجراءات في كل القرى نقوم بها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، بعضها كان يتأخر أحيانًا بسبب عمل الوزارات والمكاتب الحكومية الذي يسير بطريقة تنظيمية معيّنة.

عبد الكريم زعبي: حل يضمن السكن للمواطنين لسنوات عديدة قادمة

عبد الكريم زعبي، نائب وقائم بأعمال رئيس المجلس قال: نحن نعرف تمامًا مطالب المواطنين في قرانا، ففي النهاية هم أهلنا والشباب هم أبنائنا، ومشكلة الإسكان وضعناها منذ اليوم الأول على رأس الأولويات، فهي تضاهي بأهميتها قضية تحسين الوضع المادي للمجلس وكل قضية هامة أخرى، بل تفوق بعضها، قضية "الحل النهائي" للمجاري كانت عالقة في كفر مصر وسولم، فوضعناها كأول التحديات، وفعلًا قبل نهاية العام الأول كنا قد اجتزناها، فهي كانت مشكلة معقدة وتقف أمام الخرائط الهيكلية، بعد ذلك كانت الخرائط الهيكلية مجمدة ولا يمكن اعتمادها فورًا كونها قد جهّزت قبل سنوات، فبدأنا بتحضير الخرائط الهيكلية الجديدة ها نحن اليوم في مرحلة الخرائط التفصيلية والتخطيط النهائي بحمد الله، هذا في كفر مصر وسولم، أما في نين الدحي فقد تم تسويق المرحلة الأولى من القسائم في نين وسنبدأ بالثانية قريبًا، أما الدحي فيتم تسويق القسائم فيها، وفي نين نعمل على التوضيح للأهالي أن يكونوا على اتم الجاهزية لدخول المناقصات فور الإعلان عنها، كل شيء يسير كما يجب وكما خططنا وكما أردنا، بعض التأخيرات هي بسبب الإجراءات ليس إلّا، وبإذن الله حل مشكلة الإسكان سيكون حلًا يوفر للمواطنين أماكن السكن لسنوات عديدة.

شارع سولم

وفي سياق منفصل، وجه رئيس المجلس الاقليمي بستان المرج أحمد زعبي رسالة عاجلة قبل يومين لشركة شوارع إسرائيل المسؤولة عن شارع مدخل سولم وطالب بأن يقوموا بإعلان الشارع كشارع خطير بعد الحادث المؤسف الذي وقع الأسبوع الماضي وحوادث أخرى، والعمل على فحص الشارع وصيانته بحيث لا يشكل خطرًا على المواطنين.

وقال زعبي: شارع سولم يقع في نفوذ المجلس الاقليمي عيمك يزراعيل حيث انه يشق أرضًا تابعة لمرحافيا، وهو شارع تحت مسؤولية "ماعتس" كسائر الشوارع الخارجية في البلاد، قبل أشهر طلب المجلس من "ماعتس" أن يقوموا بصيانة هذا الشارع وفعلًا عملوا بالصيف على بعض التصليحات فيه، وعند حصول سيول من الحقول بسبب الأمطار الغزيرة توجه المجلس لـ"ماعتس" ليصلحوا هذا الضرر.

وتابع: للأسف هذا الشارع توسيعه وتغيير شكله غير ممكن ولكن المجلس خطط لمدخل جديد لقرية سولم وصودق على التخطيط من قبل اللجان المحلية واللوائية وتم إصدار رخصة به والخطة الآن موجودة لدى وزير المواصلات وننتظر تخصيص ميزانية وبدء العمل على شقه، وهو شارع يصل سولم من جفعات هموريه، وسيكون أفضل وأوسع من الشارع الموجود حاليًا.

وسيصدر المجلس في الأيام المقبلة نشرة توضح التطورات الهامة التي حصلت في العامين الأخيرين بمختلف المجالات، بدءً من العمل على تقليص الديون وموازنة وضع المجلس المادي، مرورًا بكافة القضايا والمجالات ووصولًا لقضية الإسكان.