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أخبار محليات باسل غطاس بعد عودته لمنزله: الان ساضيء شجرة الميلاد واحتفل مع العائلة بعد ان حرمت منها

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الرامة والمنطقة باسل غطاس بعد ان وصل بيته: حرمت من الاحتفال مع عائلتي
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باسل غطاس بعد عودته لمنزله: الان ساضيء شجرة الميلاد واحتفل مع العائلة بعد ان حرمت منها

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من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-27 20:57:23 A A

 بعد ايام من اعتقال عضو الكنيست باسل غطاس بشبهة قيامه بتهريب هواتف خليوية لسجناء امنيين، عاد مساء الثلاثاء الى منزله في الرامة، وهناك تم استقباله من قبل افراد العائلة الذين اعربوا عن فرحتهم لهذه المناسبة.


النائب باسل غطاس قال:" اليوم عدت الى البيت بعد ان تم اعتقالي على قضايا لا اساس لها بتاتا، واليوم ساضيء شجرة الميلاد وساحتفل مع عائلتي بعد ان حرمت من هذه اللحظات بسبب اعتقالي". ثم قال:" هذه ملاحقة سياسية واضحة، من اجل هدم مسيرتي السياسية، ومع كل ذلك فان هذه الخطوات لن تثنينا عن مشوارنا النضالي لدعم شعبنا العربي".وتابع قائلا:" لا يسعني الا ان اشكر كل من وقف معي ودعمني خلال هذه الفترة واخص بالذكر زوجتي وابنتي وجميع اقربائي".

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