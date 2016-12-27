طاقم حيّان يقدم الاسعافات لطفلة من سخنين تعرضت لحروق من الدرجة الثانية

تم نقل الطفلة الى مستشفى رمبام لإستكمال العلاج بحالة متوسطة ومستقرة

عمم الناطق يبسان طاقم حيّان الطبي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "قدم طاقم حيّان الطبي المكون من البراميدك نسيم زيناتي والمضمد فادي طربيه، العلاج لطفلة من سخنين إثر تعرضها لحروق من الدرجة الثانية بأماكن عديدة في جسمها. هذا، وتم نقلها الى مستشفى رمبام لإستكمال العلاج بحالة متوسطة ومستقرة" وفقا للبيان.