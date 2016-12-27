بدء محكمة أسعد أبو دقة من زيمر المشتبه بتسليم باسل غطاس الهواتف الخلوية للأسرى

طلبت الشرطة تمديد اعتقال أبو دقة على ذمة التحقيقات الجارية لمدة 3 أيام



أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب، عصر اليوم الثلاثاء، أنّ الجلسة الثانية لأسعد أبو دقة (51 عاما) من زيمر المشتبه في قضية شبهات تهريب باسل غطاس هواتف خلوية للأسرى، قد بدأت في محكمة الصلح في ريشون لتسيون. يُذكر أن المشتبه أسعد أبو دقة هو شقيق الأسير وليد أبو دقة.



أسعد أبو دقة في المحكمة

هذا، ويقف المحامي علاء تلاوي محامٍ دفاع عن المشتبه أسعد أبو دقة.

وطلبت الشرطة تمديد اعتقال أبو دقة على ذمة التحقيقات الجارية لمدة 3 أيام.





أسعد أبو دقة في المحكمة

