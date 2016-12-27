اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات بدء محكمة أسعد أبو دقة من زيمر المشتبه بتسليم باسل غطاس الهواتف الخلوية للأسرى

أخبار

بدء محكمة أسعد أبو دقة من زيمر
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بدء محكمة أسعد أبو دقة من زيمر المشتبه بتسليم باسل غطاس الهواتف الخلوية للأسرى

طلبت الشرطة تمديد اعتقال أبو دقة على ذمة التحقيقات الجارية لمدة 3 أيام

تشكيلة مميزة من ألعاب الاولاد لمجموعة SING..اضغطوا هنا! مفاجأة من ماكدونالدز تشكيلة مميزة من ألعاب الاولاد لمجموعة SING..اضغطوا هنا!
من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-27 15:33:52 A A

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب، عصر اليوم الثلاثاء، أنّ الجلسة الثانية لأسعد أبو دقة (51 عاما) من زيمر المشتبه في قضية شبهات تهريب باسل غطاس هواتف خلوية للأسرى، قد بدأت في محكمة الصلح في ريشون لتسيون. يُذكر أن المشتبه أسعد أبو دقة هو شقيق الأسير وليد أبو دقة.


أسعد أبو دقة في المحكمة 

هذا، ويقف المحامي علاء تلاوي محامٍ دفاع عن المشتبه أسعد أبو دقة.
وطلبت الشرطة تمديد اعتقال أبو دقة على ذمة التحقيقات الجارية لمدة 3 أيام.


أسعد أبو دقة في المحكمة 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 XL: انتهت اللعبة.. إضغطوا لمعرفة اسماء الفائزين | [665 قراءة]
2 مصرع الشاب محمد بكري من البعنة | [601 قراءة]
3 زحالقة: تصريحات عودة في المقابلة المتلفزة لا تمثلنا | [318 قراءة]
4 وزير الإسكان يوآف جلانت يزور علي سلام ليقدم التهاني | [261 قراءة]
5 فوز خارجي مقنع لأبناء سخنين على مكابي حيفا بهدفين | [228 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
4 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
5 مدرسة المتنبّي في حيفا تقيم سوق العطاء | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب