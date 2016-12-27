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أخبار اخبار الكنيست حضور عائلة غطاس الى المحكمة قبل بدء الجلسة المرتقبة وانباء عن اطلاق سراحه

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جلسة ثالثة في المحكمة بشأن باسل غطاس
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حضور عائلة غطاس الى المحكمة قبل بدء الجلسة المرتقبة وانباء عن اطلاق سراحه

حضر المحكمة عائلة غطاس واعضاء الكنيست من حزب التجمع الدكتور جمال زحالفة وحنين زعبي، وجميعهم يتوقعون اطلاق سراح غطاس من وراء القضبان

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-27 13:54:43 A A

ستبدأ عصر اليوم في محكمة الصلح في ريشون لتسيون الجلسة الثالثة لعضو الكنيست الدكتور باسل غطاس الذي اعتقل بشبهة تهريب هواتف خليوية لسجناء امنيين، وعلى رأسهم الاسير الامني وليد أبو دقة ابن زيمر بحسب ما تدعيه الشرطة.
هذا ويطالب المحامي نمير ادلبي الموكل للدفاع عن غطاس بالافراج عن غطاس، مشيرا "الى أنه لا يمكن أن يعرقل مجريات التحقيق في حال اطلاق سراحه".


عائلة غطاس ومعارفه

هذا وحضر المحكمة عائلة غطاس واعضاء الكنيست من حزب التجمع الدكتور جمال زحالفة وحنين زعبي ورئيس التجمع عوض عبد الفتاح، وجميعهم يتوقعون اطلاق سراح غطاس من وراء القضبان.

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