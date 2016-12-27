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جامعات / مدارس

الناصرة والقضاء الناصرة: أجواء الميلاد ببساتين الفرنسيسكان
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الناصرة: أجواء الأفراح الميلادية في بساتين راهبات الفرنسيسكان

جمع الاطفال النقود في حصالة كل صف وقدموها لمساعدة المعوزين في العراق. وتجاوب أولياء الأمور أيضا وأرسلوا الهدايا لتقديمها للمحتاجين في هذه المواسم الميلادية وكانوا أسخياء في عطائهم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-27 13:21:03 A A

خيّمت أجواء الفرح على أطفال البساتين منتظرين السماء لتمطر الغيوم فاتحين القلوب لإستقبال طفل المغارة، وقد عاشوا أجمل اللحظات وهم ينشدون الأغاني الميلاديّة بمشاركة أولياء الأمور الكرام الذين رافقوهم في ورشات العمل.



عيد الميلاد مناسبة ثمينة تساعد على تذويت القيم السامية في نفوس الأطفال كالمحبة والوداعة ومساعدة المحتاج. لذلك قاموا بزيارة قسم الأطفال في المستشفى الفرنسي بالناصرة وقدموا الحلويات والهدايا للأطفال وأنشدوا اناشيد الميلاد بمرافقة الأخت الراهبة ماري روز. وأهدوا المستشفى لوحات فنيّة رائعة بإشراف الفنانة أريج لاون معلمة الفنون في المدرسة.

جمع الاطفال النقود في حصالة كل صف وقدموها لمساعدة المعوزين في العراق. وتجاوب أولياء الأمور أيضا وأرسلوا الهدايا لتقديمها للمحتاجين في هذه المواسم الميلادية وكانوا أسخياء في عطائهم.
زار أطفالنا كنيسة البشارة وتجولوا فيها ليشاهدوا اللوحات الرائعة التي تمثل مراحل عديدة في حياة السيّد المسيح وأمه مريم العذراء. وزاروا عين العذراء وشجرة الميلاد وشاهدوا الفرحة التي تعم مدينة البشارة التي استقبلت مواسم الأعياد المباركة المولد النبوي الشريف وميلاد السيّد المسيح وعيد الأنوار.

شجّعت الأخت فيليبا عرّاف مديرة المدرسة على القيام بهذه الفعّاليات التي بعثت السرور في نفس الأطفال وذوّت في عقولهم وقلوبهم القيم. وأشرفت على تنفيذ هذا البرنامج الحافل بالفائدة والسعادة مركّزة صفوف البساتين المربية سهى عرطول.

 

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