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أخبار محليات الامطار تغرق الشارع المحاذي لقلنسوة وتذمر كبير لدى الاهالي

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المثلث الجنوبي الامطار تغرق الشارع المحاذي لقلنسوة
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الامطار تغرق الشارع المحاذي لقلنسوة وتذمر كبير لدى الاهالي

طالب سكان البلدة العمل على معالجة الخلل وبأسرع وقت ممكن

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-27 13:54:43 A A

سببت الامطار الغزيرة التي هطلت خلال ساعات الليل الى غرق الشارع الرئيسي 5614 المحاذي لمدينة قلنسوة ، مما جعل حركة السير بطيئة جدا.
جدير بالذكر أن هذا الشارع بالتحديد يغرق دائما عند هطول الامطار، وقد طالب سكان البلدة العمل على معالجة الخلل وبأسرع وقت ممكن، مشيرين الى أن "الامطار ستهطل على مدار ايام، وستتسبب بفيضانات اذا بقي الحال على ما هو".

 
فيضانات في قلنسوة

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