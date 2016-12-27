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رياضة وشباب رياضة عالمية أرسنال يبحث عن خليفه لتشيك وبجد ضالته في أوبلاك حارس اتلتيكو

رياضة وشباب

أرسنال يبحث عن خليفه لتشيك وبجد ضالته في أوبلاك
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أرسنال يبحث عن خليفه لتشيك وبجد ضالته في أوبلاك حارس اتلتيكو

يعد الحارس السلوفيني، البالغ من العمر 23 عامًا، أحد أفضل الحراس على الساحة العالمية، ومراقب من أندية النخبة في أوروبا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-27 16:49:21 A A

يرغب الفرنسي آرسين فينجر، مدرب أرسنال ، في التعاقد مع يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد الإسباني، ليكون البديل للحارس المخضرم بيتر تشيك "34 عامًا".


يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد الإسباني

ويعد الحارس السلوفيني، البالغ من العمر 23 عامًا، أحد أفضل الحراس على الساحة العالمية، ومراقب من أندية النخبة في أوروبا.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن آرسين فينجر، مدرب أرسنال، يرغب في ضم الحارس للجانرز، لكن أتلتيكو مدريد، لا يرغب في الاستماع لأي عروض.

وأضافت الصحيفة: "بالإضافة إلى رفض أتلتيكو الاستماع للعروض، فإن القيمة المرتفعة للحارس تحول دون انضمامه للمدفعجية".

وختمت: "أرسنال يرغب في ضم الحارس، بدفع مبلغ أقل كثيرًا من الشرط الجزائي في عقد الحارس، البالغ 85 مليون جنيه استرليني".

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