بطرس عتمة لن يشارك مع مكابي دالية الكرمل ضد هبوعيل كفركنا

في المعسكر الديلاوي أعربوا عن رضاهم من مستوى اللاعبين، وعدم انكسارهم من بقائهم بعشرة لاعبين، بل واصلوا اللعب كالمعتاد لابقاء جميع النقاط في البيت

لن يشارك المدافع الحيفاوي بطرس عتمة مع فريق مكابي دالية الكرمل في مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل كفر كنا، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر – آخر مباريات جولة الذهاب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وقد أبدع بطرس عتمة خلال الفوز اكبير على فريق هبوعيل باقة الغربية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، حيث لم يتأثر فريقه من غيابه رغم تأخره بهدف، فسجل أربعة أهداف عن طريق القائد عنان نصر الدين (2) وأيمن أبو صالح وحسيب أبو ركن.



بطرس عتمة

وفي المعسكر الديلاوي أعربوا عن رضاهم من مستوى اللاعبين، وعدم انكسارهم من بقائهم بعشرة لاعبين، بل واصلوا اللعب كالمعتاد لابقاء جميع النقاط في البيت.