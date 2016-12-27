عسفيا: العثور على جثة مواطن مصاب بعيارات نارية بجانب سيارته

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

تم العثور على جثة مواطن في الخمسينات من عمره من السكان هناك وهو وعلى ما يبدو مصاب بعيارات نارية وملقى الى جانب سيارته

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن شابا من عسفيا لقي مصرعه إثر تعرضه لاطلاق نار وهو متواجد داخل مركبته في منطقة زحلق، حيث هرعت طواقم الاسعاف الى المكان وتم نقل الشاب الى المستشفى لاستكمال العلاج فيما فشلت كل محاولات انقاذ حياته وتم اقرار وفاته، كما وباشرت الشرطة التحقيق في الحادثة.



مكان اطلاق النار



وأفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها أنه "تم صباح اليوم الثلاثاء في المنطقة الساحلية في بلدة عسفيا ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة العثور على جثة مواطن في الخمسينات من عمره من السكان هناك وهو وعلى ما يبدو مصاب بعيارات نارية وملقى الى جانب سيارته وقد فارق الحياة- له الرحمة، هذا وتواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح خلفيتها وماهيتها بعد"، وفقا للبيان.

