اطلاق الخطة لتطوير الشمال بـ15 مليار شيكل بحضور رئيس الوزراء نتنياهو

يشار ان سلطات عربية كثيرة مشاركة بالخطة حيث ان نصف سكان الشمال من المواطنين العرب من عنقود الشاغور كالرامة، نحف، دير الأسد، البعنة وغيرها وكذلك من عنقود الجليل الغربي كالقرى الدرزية في الجولان

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من هاني مرزوق من مكتب رئيس الحكومة جاء فيه :" تم يوم الاثنين في معالوت ترشيحا إطلاق الخطة لتطوير الشمال بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير المالية موشي كاحلون ووزير الداخلية وتطوير النقب والجليل آرية داعي. رؤساء سلطات محلية ومندوبين حكوميين ومن القطاع الخاص من مجالات مختلفة، ومدراء مستشفيات ورؤساء كليات وغيرهم ".

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال:" نريد أن نبني المستقبل هنا المستقبل هو جيل الشباب. المستقبل هو التشغيل ودمج بين مبدئين كبيرين: موارد حكومية مع استثمار وسوق حرة... سوف نقوم بأعمال جمة سيقوم رفاقي بشرحها لكن قبل أي شيء مناطق صناعية ومركز للإنتاج المتقدم والعصرنة، العصرنة هي الغد العصرنة ستكون في الجليل.

سوف نستثمر مليار شيكل بالجهاز الطبي بالشمال، بالصحة، سنواصل تطوير كلية الطب في صفد.. سنمكن جهاز التربية كونها الموارد التي تجذب.. سنواصل تطوير المواصلات وانتم ترون هذا.. أريد أيضا أن أرى سياحة الجليل هو عرش ديانات وثقافته كبيرة لا يوجد شيء كهذا في العالم ونحن نريد أن نطلب إلى هنا إعداد كبيرة من السائحين".



من بنود الخطة:

650 مليون شيكل للتطوير الاقتصادي: 150 تخفيض ضريبي لجذب الاستثمارات و150 دعم للمصالح المتوسطة والصغيرة، حاضنة للتكنولوجيا الحيوية و185 مليون شيكل هبات للسياحة وغيرها.

12 مليار للمواصلات البنى التحتية منها 5.9 لقطار خفيف حيفا-الناصرة، 85 لبناء محاكم ومجمع مكاتب حكومية، تطوير شوارع: 65 61 71 79 85 859 781 وغيرها.

مليار شيكل لتقوية جهاز الصحة والرفاه بما يشمل تقليص أوقات الانتظار في العيادات والمستشفيات.

240 مليون شيكل لتقوية السلطات المحلية منها 70 مليون لتمكين القوى البشرية و 170 مليون هبات تطوير.

إقامة مطار دولي في رمات دافيد، نقل أو إقامة فرع لمركز فلكاني للبحوث الزراعية المتقدمة وغيرها.

يشار ان سلطات عربية كثيرة مشاركة بالخطة حيث ان نصف سكان الشمال من المواطنين العرب من عنقود الشاغور كالرامة، نحف، دير الأسد، البعنة وغيرها وكذلك من عنقود الجليل الغربي كالقرى الدرزية في الجولان.