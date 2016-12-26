فعاليات نهاية الفصل الاول في إعدادية شعب

تمَّ تكريم الطلاب الفائزين الذين وصلوا للمراحل النهائية في المسابقة المحوسبة التي نُظِّمت حول ذكرى المولد النبوي الشريف

اختممت إعدادية شعب الفصل الاول يوم الخميس الموافق 22.12.16 بمجموعة من النشاطات والفعاليات. بدأت نشاطات اليوم الأخير بكلمة صباحية لمدير المدرسة الاستاذ خالد هدهود شكر من خلالها الزملاء، العاملين والطلاب المتفوقين وتمنى سنة جديدة مفعمة بالخير والمحبة والنجاح للطلاب والمعلمين. وكذلك كلمة إجمالية للفصل الأول من الطالبة سينا السويفي – رئيسة مجلس الطلاب في المدرسة- شكرت من خلالها أعضاء الهيئة التدريسية على المجهود الذي يقومون به لأجل دفع المسيرة التعليمية قدمًا، وحثّ الطلاب عامة على الجد والمثابرة وتهنئة الطلاب المتفوقين.





وتلاها انشودة من تقديم احدى طالبات الصف التاسع. تنوعت فعاليات يوم الخميس حيث تخللها مشاهد مسرحية "وبعدين معكوا" من تقديم مؤسسة الأفق للثقافة والفنون. تعالج المسرحية ظواهر العنف المنتشرة في مجتمعنا ومدارسنا. وتخلل اليوم أيضًا فعاليات ومباريات رياضية ومنافسات كرة القدم بين الفرق والمنتخبات. وتجدر الاشارة إلى أنه تمَّ تكريم الطلاب المتفوقين وتكريم الطلاب المتطوعين الذين ساهموا في جمع التبرعات ضمن حملة أطرق الباب لمساعدة مرضى السرطان. كما وتمَّ تكريم الطلاب الفائزين الذين وصلوا للمراحل النهائية في المسابقة المحوسبة التي نُظِّمت حول ذكرى المولد النبوي الشريف.