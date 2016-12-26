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رياضة وشباب رياضة عالمية مانشستر سيتي يهزم هال سيتي وينتزع المركز الثاني

رياضة وشباب

مانشستر سيتي يهزم هال سيتي وينتزع المركز الثاني
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مانشستر سيتي يهزم هال سيتي وينتزع المركز الثاني

فشل مانشستر سيتي في الوصول إلى مرمى هال سيتي في الشوط الأول على الرغم من الفرص التي سنحت له في مناسبات عديدة ، فيما استمر حال فريق بيب جوارديولا على هذا المنوال حتى منتصف الشوط الثاني

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-26 22:00:15 A A

 حقق مانشستر سيتي فوزاً صعباً ومستحقاً على هال سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الثامنةعشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت بعد مساء اليوم الاثنين على ملعب كينجستون كوميونيكاشنز.

وفشل مانشستر سيتي في الوصول إلى مرمى هال سيتي في الشوط الأول على الرغم من الفرص التي سنحت له في مناسبات عديدة ، فيما استمر حال فريق بيب جوارديولا على هذا المنوال حتى منتصف الشوط الثاني.وافتتح فريق المواطنين باب التسجيل في منتصف الشوط الثاني عن طريق الإيفواري يايا توريه في الدقيقة الثانية والسبعين من ركلة جزاء ، فيما سجل كيليتشي إيهياناتشو الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والسبعين ، بينما شهدت آخر الدقائق تسجيل هدف ثالث بعدما سجل كورتيس دافيز هدف في مرماه.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة التاسعة والثلاثين في المركز الثاني مؤقتاً في الترتيب العام للدوري الإنجليزي ، في حين تجمد رصيد هال سيتي عند النقطة الثانية عشر في المركز العشرين والأخير.

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