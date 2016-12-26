سخنين: حضانة حي وادي العين تحتفل بعيد الميلاد المجيد بمشاركة الاهل

تخلل الإحتفال العديد من الفقرات والفعاليات التي أدخلت البهجة والفرحة على قلوب الأطفال من بينها فقرات أغاني ورقص لعيد الميلاد، بالاضافة إلى فعاليات مع بابا نويل الذي قدم للاطفال الحلويات والهدايا باجواء من المرح والسعادة

أقامت حضانة البراعم الصغار بحي وادي العين في سخنين بادارة المربية هالة غنايم احتفالاً في قاعة الحضانة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف المسيحية، وأقيم الاحتفال بمشاركة العشرات من أطفال الحضانة وعدد من الأمهات، وذلك بعدد من الفعاليات التي كانت على مدار اسبوع، وافتتحت بتزيين شجرة عيد الميلاد بمدخل المركز باجمل ما يكون من الحلة والزينة.



وتخلل الإحتفال العديد من الفقرات والفعاليات التي أدخلت البهجة والفرحة على قلوب الأطفال من بينها فقرات أغاني ورقص لعيد الميلاد، بالاضافة إلى فعاليات مع بابا نويل الذي قدم للاطفال الحلويات والهدايا باجواء من المرح والسعادة.وفي نهاية الإحتفال تم توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين في الاحتفال، وتقدمت إدارة حضانة البراعم الصغار بالتهنئة للاطفال والأهالي بهذه المناسبة السعيدة، آملين أن يعود العيد في السنة القادمة وقد توقفت معاناة وآلام الأطفال وتحققت أماني الشعب الفلسطيني والامة العربية بالسلام والطمأنينة.