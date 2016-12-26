الائتلاف لمناهضة العنصرية يطالب عيني اتباع قوانين اليويفا لمحاربة العنصرية

جاء طلب الائتلاف بعد مظاهر العنصرية التي برزت في المباراة الأخيرة التي جمعت ما بين "بيتار القدس" و- "عيروني كريات شمونة" حيث قام جمهور "بيتار" بالهتاف "محمد مات"، "فلتحرق قراكم" وإلى غيرها من الهتافات العنصرية التي طالما سمعناها من قسم من جمهور "بيتار" العنصريّ

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من الائتلاف لمناهضة العنصرية جاء فيه :" ابرق الائتلاف لمناهضة العنصرية، هذا الأسبوع، برسالة إلى رئيس اتحاد كرة القدم في إسرائيل، عوفر عيني، مطالبًا اياه العمل على تطبيق قوانين اليويفا لوقف ومحاربة العنصرية في الملاعب الإسرائيلية".

وجاء طلب الائتلاف بعد مظاهر العنصرية التي برزت في المباراة الأخيرة التي جمعت ما بين "بيتار القدس" و- "عيروني كريات شمونة" حيث قام جمهور "بيتار" بالهتاف "محمد مات"، "فلتحرق قراكم" وإلى غيرها من الهتافات العنصرية التي طالما سمعناها من قسم من جمهور "بيتار" العنصريّ.واعتمد طلب الائتلاف على نتائج اللجنة لمناهضة العنف والعنصرية في الملاعب، برئاسة نائب رئيس إتحاد كرة القدم تمير غيلات، والتي خلصت إلى ضرورة تطبيق قوانين اليويفا لمحاربة العنصرية في الملاعب منها قانون الـ 3 مراحل. ووفق هذا القانون فأنه في حال كانت هنالك هتافات عنصرية في الملاعب يحق للحكم تحذير الجمهور مرتين قبل أن يقوم بالمرة الثالثة بوقف المباراة وإرسال اللاعبين إلى غرف الملابس.

وأوضح الائتلاف على لسان مديره، المحامي نضال عثمان، أنّ الغريب في الموضوع أنه ورغم هذه النتائج والتأكيد على ضرورة تطبيقها إلا أنه وفي المباراة الأخيرة لم تطبق، واستمر جمهور "بيتار" ببث سمومه وسط صمت حيال ذلك، مما يمنح هذه التصريحات الشرعية ويعزز من مظاهر العنصرية في الملاعب.وأكد الائتلاف لمناهضة العنصرية على ضرورة عزل الملاعب عن العنصرية، خاصة وأنها حيز مشترك للاعبين من كافة الفئات المجتمعية، لذا هنالك ضرورة بالعمل على تطبيق قوانين اليويفا في الحال كما ويجب العمل على ادخال هذه القوانين إلى دستور الإتحاد لكرة القدم.