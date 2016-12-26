ليدي - الفنانة نوال بركة: لن أكف عن التغني بأصالتنا

الفنانة نوال بركة :

مافي مافي غير عينيك هي اغنية كلماتها عربية ولحنها تركي، وقع اختياري على اللحن التركي لشدة اعجابي بالألحان التركية فهي تشبه إلى حد كبير الأغاني العربية في لحنها الشجيّ الحنون





معظم أعمالي الغنائية فولكلورية تراثية، وانا افتخر واعتز بأنّ الناس عرفتني بهذا اللون الغنائي، ولن أكف أبدا عن غناء التراث والتغني بأصالتنا، وسأعمل على بقائها والحفاظ عليها للأجيال القادمة

مربية اجيال الطفولة المبكرة ومطربة من الطراز الفني الرفيع، تلك هي الفنانة نوال بركة التي حملت صوت بلادها وتميزت بتقديم الاغاني الفلكلورية التراثية الجميلة. في عملها الجديد "ما في ما في غير عينيك" تقدم اللون الرومانسي لأنها كما قالت في حوارنا معها لا تحب ان تتقوقع بمكان ولون واحد، وتفضّل التنوع ضمن اطار الاغنية الراقية الجميلة.





الفنانة نوال بركة

ليدي: حدثينا عن اغنيتك الجديدة "مافي مافي غير عينيك" ؟

نوال: "مافي مافي غير عينيك" هي اغنية كلماتها عربية ولحنها تركي، وقع اختياري على اللحن التركي لشدة اعجابي بالألحان التركية فهي تشبه إلى حد كبير الأغاني العربية في لحنها الشجيّ الحنون.



ليدي: لماذا اخترت لحن أغنية ابراهيم تاتلس؟

نوال: في البداية احب ان أنوّه أنني من المعجبين جدا بهذا المطرب والفنان التركي الرائع، وفي الوقت ذاته حبي للحن التركي شدني لغناء اغنية بلحن تركي.



ليدي: هل ستصور بطريقة الفيديو كليب؟

نوال: ان شاء الله، افكر جديا في تصوير الاغنية؛ لاقتناعي بالأغنية كلمةً ولحنًا، وحبي الشديد لها؛ ولهذا أديت الاغنية بكل مشاعري وإحساسي.



ليدي: تعودنا على سماع اغان تراثية بصوتك وقد اصدرت عدة اعمال من فولكلورنا ،هل تنازلت عن هذا اللون لصالح الرومانسي؟

نوال: نعم معظم أعمالي الغنائية فولكلورية تراثية، وانا افتخر واعتز بأنّ الناس عرفتني بهذا اللون الغنائي، ولن أكف أبدا عن غناء التراث والتغني بأصالتنا، وسأعمل على بقائها والحفاظ عليها للأجيال القادمة؛ لأنها جزء من حضارتنا الجميلة، فالكلمة فيه راقية طيبة واللحن شجي أصيل ،واخر اصدارتي كان فيديو-كليب لأغنية "نعنع يا نعنع". ولكني في الوقت نفسه سأغني الاغاني الرومانسية، سأغني كل اغنية احبها وتقنعني من حيث اللحن والكلمة، فأنا لا احب ان اتقوقع بمكان ولون واحد، احب التنوع ضمن ما يسمى الاغنية الراقية الجميلة.



ليدي: ابرز انجازاتك الفنية التي تفتخرين بها؟

نوال: استطيع القول ان ما انجزته وقمت به حتى الان فخورة به ومقتنعة به، طبعا بتفاوت معين، ومرجع ذلك لزيادة خبرتي وتطوري من ناحية فنية.



ليدي: حدثينا عن اسرتك وهل تلقين الدعم الكافي منها؟

نوال: في كل عمل اقوم به مرجعي الاول والاخير لعائلتي وخاصة اولادي، فرأيهم يهمني جدا، ويشكل مصدر قوة وتشجيع لي.



ليدي: لمن تستمعين؟

نوال: فيروز، ميادة الحناوي، وردة وشيرين.



ليدي: ومن يزعجك سماع صوته محليا وعالميا؟

نوال: هنالك العديد من الأصوات التي تزعجني ولكن احتفظ بذلك لنفسي؛ لان ما قد يزعجني ممكن ان يسعد غيري.



مشاريع مستقبلية؟

نوال: هنالك اكثر من مشروع يربطنا بتراثنا الجميل، واحدها مشروع له علاقة بعملي كمربية لجيل الطفولة المبكرة، وافضل عم الافصاح عنه حتى قبيل التنفيذ، متمنية من الله التوفيق.



ليدي: امنياتك للعام الجديد؟

نوال: أُمنيتي ان تحلّ المحبة والسلام بين الناس وينعم الجميع براحة البال، وعلى الصعيد الشخصي اتمنى ان تتكلل مشاريعي بالنجاح بإذن الله.