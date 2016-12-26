ليدي- الفحوصات الوقائية لجيل 40-64 عامًا/ د. جبور عوادية

الدكتور جبور يوسف عوادية، اخصائي طب عائلة:

الفحوصات الروتينية الدورية من شأنها أن تكشف عن أمراض في مرحلة مبكرة ومعالجتها قبل تطورها

مميزات هذه الفترة العُمرية:

تعتبر هذه الفترة من أكثر المراحل نشاطاً من الناحية الطبية، ففيها تظهر أكثر الأمراض المزمنة كضغط الدم المرتفع والسكري وأمراض شرايين القلب التاجية والأمراض السرطانية بأنواعها.





الدكتور جبور يوسف عوادية

فحوصات:

- قياس الطول والوزن لحساب قيمة مؤشر كتلة الجسم (BMI):

من المعروف أن تقدير السمنة أو الوزن الزائد نسبي، ولا بد أن يأخذ بالحسبان طول الجسم المُراد تقديره.

السمنة تعتبر اليوم من الأمراض المزمنة والتي تؤثر سلباً على صحة الإنسان وتسبب الكثير من الأمراض من بينها السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وبعض الأورام السرطانية.

- فحص ضغط الدم:

يجب فحص ضغط الدم مرة كل سنتين للأصحاء. أما بالنسبة للأشخاص مع عوامل الخطر لأمراض القلب أو الذين يعاني أحد أفراد عائلتهم من مرض ضغط الدم المرتفع، يجب فحص ضغط الدم مرة في السنة على الأقل.

عوامل الخطر لمرض القلب:

1. التدخين

2. السمنة

3. السكري

4. ارتفاع ضغط الدم

5. ارتفاع نسبة الكولسترول LDL في الدم

6. عدم ممارسة الرياضية وقلة الحركة

7. العامل الوراثي

8. الضغط النفسي المستمر

9. الجنس: الذكور أكثر عرضة لأمراض القلب من الإناث

10. التقدم في العمر: خصوصاً فوق جيل 55 لدى الرجال وفوق جيل 65 لدى النساء

- فحص الجلد لمعاينة الشامات للكشف عن سرطانات الجلد وخصوصاً الميلانوما ومن المهم الفحص الذاتي للجلد وكذلك فحص طبيب الجلد للكشف عن "شامات" قد تكون خبيثة:

- للنساء، فحص مسح عنق الرحم للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.

- فحص النظر على الأقل مرة واحدة خلال هذه الفترة العمرية.



- فحص ال"مموجرافيا"، التصوير الاشعاعي للثدي لدى النساء. وينصح به لجميع النساء بين الأجيال 50-74 سنة مرة واحدة كل سنتين .أما النساء المعرضات للإصابة بالمرض أكثر من غيرهن، فينصح ببدء تصوير الثديين من جيل 40 سنة سنوياً، وهذا يشمل النساء اللواتي تعاني إحدى قريباتهن من المرض أو اللواتي تم تشخيص مرض في الثدي لديهن مع تحول في بعض خلايا الثدي.

- فحص الأمعاء الغليظة للكشف عن سرطان القولون. ويوصى بفحص الدم الخفي في البراز مرة كل سنة من جيل 50-74 سنة. وبحال كان الفحص إيجابياً، فلا بد من إجراء فحص المنظار للقولون.

- فحص مستوى الكولسترول في الدم مرة كل خمس سنوات، للرجال ابتداءً من جيل 35 عاماً وللنساء فوق جيل 45 عاماً. للذين لديهم عوامل خطر لمرض انسداد شرايين القلب التاجية المذكورة أعلاه، ينصح بإجراء الفحص لديهم سنوياً.

- فحص كثافة العظم (צפיפות עצם) ابتداءً من جيل 60 وخصوصًا للنساء اللواتي لديهن عوامل الخطر لمرض هشاشة العظام.