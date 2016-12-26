ليدي- البهاق والبرص: تعرّفوا على الفارق بينهما

بعد جدال حصل بين القراء على انستقرام حول ماهية مرض عارضة الأزياء ويني هارلو، نحسم النقاش، ونقدّم شرحاً لكلّ من هذين المرضين

ليدي-البُهاق والبرص مرضان جلديّان يؤثران في لون البشرة. وبعد جدال حصل بين القراء على انستقرام حول ماهية مرض عارضة الأزياء ويني هارلو، نحسم النقاش، ونقدّم شرحاً لكلّ من هذين المرضين.





عارضة الأزياء ويني هارلو



البهاق: ينتشرُ في عدد كبير من دول العالم. وعند الإصابة به، يبدأ اللون الطبيعي للجلد بالتغيّر، حين تظهر عليه بقع بيضاء اللون في أنحاء مختلفة من الجسم، فيما يمكن أن يظهر في منطقة محدّدة من الجسم.

يحدث البهاق نتيجة زوال الخلايا المُلوّنة التي تقوم بإنتاج مادّة الميلانين الموجودة طبيعياً في الجلد والشعر والعينين؛ وهي الصبغة التي تُحدّد لون العيون والجلد في الجسم. وعندما يحدث ذلك الخلل في الصّبغة، تظهر تلك البقع على الجلد والشعر.

البرص: هو تحوّل لون الجلد بالكامل إلى اللون الأبيض، ويكون عادةً بسبب الوراثة. ويظهر هذا المرض عندما يعجز الجسم عن إنتاج كمية الميلانين الطبيعية. ومن المعروف أنَّ صبغة الميلانين تعمل على حماية الجلد من أشعة الشمس الضارّة، وبالتالي فإنَّ المصابين بالبرص معرّضون بشكلٍ كبيرٍ للإصابة بحروق الشمس. ويؤدي البرص أيضاً إلى الإصابة بمشاكل مختلفة في الإبصار بسبب فقدان الميلانين في العيون.