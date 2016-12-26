اغلاق
اغلاق
صحة اخبار وتقارير ليدي- البهاق والبرص: تعرّفوا على الفارق بينهما

صحة

ليدي - ما الفرق بين البهاق والبرص
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ليدي- البهاق والبرص: تعرّفوا على الفارق بينهما

بعد جدال حصل بين القراء على انستقرام حول ماهية مرض عارضة الأزياء ويني هارلو، نحسم النقاش، ونقدّم شرحاً لكلّ من هذين المرضين

XL: انتهت اللعبة.. إضغطوا لمعرفة اسماء الفائزين
ليدي كل العرب - تصوير: رويترز/ Reuters
نشر: 2016-12-28 12:16:36 A A

ليدي-البُهاق والبرص مرضان جلديّان يؤثران في لون البشرة. وبعد جدال حصل بين القراء على انستقرام حول ماهية مرض عارضة الأزياء ويني هارلو، نحسم النقاش، ونقدّم شرحاً لكلّ من هذين المرضين.


عارضة الأزياء ويني هارلو

البهاق: ينتشرُ في عدد كبير من دول العالم. وعند الإصابة به، يبدأ اللون الطبيعي للجلد بالتغيّر، حين تظهر عليه بقع بيضاء اللون في أنحاء مختلفة من الجسم، فيما يمكن أن يظهر في منطقة محدّدة من الجسم.
يحدث البهاق نتيجة زوال الخلايا المُلوّنة التي تقوم بإنتاج مادّة الميلانين الموجودة طبيعياً في الجلد والشعر والعينين؛ وهي الصبغة التي تُحدّد لون العيون والجلد في الجسم. وعندما يحدث ذلك الخلل في الصّبغة، تظهر تلك البقع على الجلد والشعر.

البرص: هو تحوّل لون الجلد بالكامل إلى اللون الأبيض، ويكون عادةً بسبب الوراثة. ويظهر هذا المرض عندما يعجز الجسم عن إنتاج كمية الميلانين الطبيعية. ومن المعروف أنَّ صبغة الميلانين تعمل على حماية الجلد من أشعة الشمس الضارّة، وبالتالي فإنَّ المصابين بالبرص معرّضون بشكلٍ كبيرٍ للإصابة بحروق الشمس. ويؤدي البرص أيضاً إلى الإصابة بمشاكل مختلفة في الإبصار بسبب فقدان الميلانين في العيون.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: الحاج محمود الحسيني يتنازل عن دم ابنه | [572 قراءة]
2 ليدي- المهندسة المعمارية لوزان حلبي تترجم الاحلام | [257 قراءة]
3 اطلاق سراح غطاس لقضاء فترة الحبس المنزلي | [232 قراءة]
4 الشاب عمار مطيران عواد من طمرة في ذمة الله | [226 قراءة]
5 غطاس: سأضيء شجرة الميلاد وأحتفل مع عائلتي | [206 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
4 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
5 مدرسة المتنبّي في حيفا تقيم سوق العطاء | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب