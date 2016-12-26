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الشرطة طلبت 4 أيام: المحكمة توافق على تمديد اعتقال د. باسل غطاس ليوم واحد فقط

وصل أحد المتطرفين أمام المحكمة وهو يحمل العلم الاسرائيلي، ويقول: "اخرجوا المخربين من هنا. لا مكان لهم في هذه الدولة"



تظاهر العشرات من أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي ونشطاء آخرين من جهات سياسية مختلفة أمام مبنى المحكمة، للمطالبة بإطلاق سراح باسل غطاس

رفع المشاركون شعارات كتبوا عليها "أطلقوا سراح الباسل"، "كفى للمطاردة السياسية"، "سنواصل نضالنا حتى إطلاق سراح غطاس"

الشرطة طلبت تمديد اعتقال غطاس لمدة أربعة أيام إضافية، حتى الإنتهاء من كل التحقيقات الاخرى



باسل غطاس بعد دخوله الى المحكمة:

حاليًا لا أريد الحديث بتاتا، بعد أن تظهر الأمور سيكون لنا حديث

التجمع الديمقراطي في بيان له:

الشرطة قامت بتفتيش بيت النائب باسل غطاس بخطوة افتزازية وبالرغم من إصرارها تمديد الاعتقال منذ يوم الجمعة وحتى اليوم متجاهلة عيد الميلاد المجيد "بحجة استكمال التحقيق"، لم يتم التحقيق معه بتاتًا، الأمر الذي يدل على طبيعة الاعتقال التعسفي غير المبرر

النائب جمال زحالقة للعرب:

نقف هنا مطالبين بإطلاق سراح النائب باسل غطاس، هو يتعرض لإعتقال تعسفي إنتقامي فائض عن الحاجة، منذ أيام، وهناك نية حتى من الشرطة لتمديد اعتقاله

نعمل على أن تقرر المحكمة غير ذلك. ولكن ما حاجة هذا الاعتقال طالما النائب باسل غطاس يمثل للتحقيق كلما دعوه ويرد على كل الأسئلة، وتنازل حتى عن الحصانة البرلمانية

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2016-12-26 14:47:09 A نشر: 2016-12-26 14:47:09 A