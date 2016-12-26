الشرطة طلبت 4 أيام: المحكمة توافق على تمديد اعتقال د. باسل غطاس ليوم واحد فقط
وصل أحد المتطرفين أمام المحكمة وهو يحمل العلم الاسرائيلي، ويقول: "اخرجوا المخربين من هنا. لا مكان لهم في هذه الدولة"
تظاهر العشرات من أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي ونشطاء آخرين من جهات سياسية مختلفة أمام مبنى المحكمة، للمطالبة بإطلاق سراح باسل غطاس
رفع المشاركون شعارات كتبوا عليها "أطلقوا سراح الباسل"، "كفى للمطاردة السياسية"، "سنواصل نضالنا حتى إطلاق سراح غطاس"
الشرطة طلبت تمديد اعتقال غطاس لمدة أربعة أيام إضافية، حتى الإنتهاء من كل التحقيقات الاخرى
باسل غطاس بعد دخوله الى المحكمة:
حاليًا لا أريد الحديث بتاتا، بعد أن تظهر الأمور سيكون لنا حديث
التجمع الديمقراطي في بيان له:
الشرطة قامت بتفتيش بيت النائب باسل غطاس بخطوة افتزازية وبالرغم من إصرارها تمديد الاعتقال منذ يوم الجمعة وحتى اليوم متجاهلة عيد الميلاد المجيد "بحجة استكمال التحقيق"، لم يتم التحقيق معه بتاتًا، الأمر الذي يدل على طبيعة الاعتقال التعسفي غير المبرر
النائب جمال زحالقة للعرب:
نقف هنا مطالبين بإطلاق سراح النائب باسل غطاس، هو يتعرض لإعتقال تعسفي إنتقامي فائض عن الحاجة، منذ أيام، وهناك نية حتى من الشرطة لتمديد اعتقاله
نعمل على أن تقرر المحكمة غير ذلك. ولكن ما حاجة هذا الاعتقال طالما النائب باسل غطاس يمثل للتحقيق كلما دعوه ويرد على كل الأسئلة، وتنازل حتى عن الحصانة البرلمانية
تنظر محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم في قضية إعتقال عضو الكنيست، باسل غطاس ، بشبهة قيامه بتهريب أجهزة خليوية لسجناء أمنيين، ومن المتوقع أن تطلب الشرطة تمديد اعتقال ه على ذمة التحقيقات الجارية.
النائب جمال زحالقة خلال التظاهرة للمطالبة باطلاق سراح غطاس
النائبة حنين زعبي خلال التظاهرة للمطالبة باطلاق سراح غطاس
المتطرف الذي وصل الى المكان
النائب باسل غطاس في المحكمة
وتزامنا مع جلسة المحكمة يتظاهر العشرات من أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي ونشطاء آخرين من جهات سياسية مختلفة أمام مبنى المحكمة، للمطالبة بإطلاق سراح باسل غطاس.
وقد رفع المشاركون شعارات كتبوا عليها "أطلقوا سراح الباسل"، "كفى للمطاردة السياسية"، "سنواصل نضالنا حتى إطلاق سراح غطاس"، وغيرها من الشعارات الأخرى التي تتدد بسياسة الاعتقال.
هذا، وكان المحامي نمير ادلبي قد زار يوم أمس، الدكتور باسل غطاس، داخل المعتقل؛ في سجن نيتسان، للإطمئنان عليه وعلى ظروف اعتقاله. وقد أرسل الدكتور باسل غطاس لجميع المتضامنين رسالة محبة ووفاء لوقوفهم ودعمهم.
وعُلم أن معنويات غطاس عالية جدًا وهو بحالة جيدة، حيث حيّا الجميع على الوقفات التضامنية، وثمن عاليًا زيارة كوادر من الحزب لبيته ليلة العيد.
وحسب بيان التجمع، يذكر "الشرطة قامت بتفتيش بيت النائب باسل غطاس بخطوة افتزازية وبالرغم من إصرارها تمديد الاعتقال منذ يوم الجمعة وحتى اليوم، متجاهلة عيد الميلاد المجيد "بحجة استكمال التحقيق"، لم يتم التحقيق معه بتاتًا، الأمر الذي يدل على طبيعة الاعتقال التعسفي غير المبرر".
هذا، ويشار الى انه وصل أحد المتطرفين أمام المحكمة وهو يحمل العلم الاسرائيلي، ويقول: "اخرجوا المخربين من هنا. لا مكان لهم في هذه الدولة".
وقالت مراسلتنا: "دخل باسل غطاس الى المحكمة، وقال: "حاليًا لا أريد الحديث بتاتا، بعد أن تظهر الأمور سيكون لنا حديث".
يشار الى انه يتواجد في قاعة المحكمة زوجة وابنة باسل غطاس، وشارك في التظاهرة أيضا امام المحكمة، النائب مسعود غنايم.
هذا، وعلمت مراسلتنا أن الشرطة طلبت تمديد اعتقال غطاس لمدة أربع أيام إضافية، حتى الإنتهاء من كل التحقيقات الاخرى.
وقال المحامي الموكل للدفاع عن النائب باسل غطاس، لممثل الشرطة: "لماذا لم تقومون بمواجهة بين باسل غطاس والأسير الأمني وليد دقة!؟". ورد ممثل الشرطة قائلا: "باسل غطاس رفض المواجهة".
المحامي قال للشرطة:" هل المعتقل هو مواطن اسرائيلي"، رد عليه ممثل الشرطة وقال: "لا أستطيع الخوض في هذا الموضوع".
وقال قاضي المحكمة للشرطة: "تستطيع أن تقول أنه مواطن اسرائيلي لأنه لا يمكننا عدم تحديد هوية المعتقل".
المحامية ليئة تسميل أيضا الموكلة للدفاع عن الناب باسل غطاس، قالت للشرطة: "هل يمكن لك أن توضح لنا لما تطلب تمديد إعتقال باسل غطاس؟".
ورد عليها ممثل الشرطة، قائلا: "هنالك تطورات آخرى ظهرت خلال التحقيق ولا بد لنا أن نقوم بفحصها، وحاليا لا يمكن الكشف عنها".
النائب جمال زحالقة خلال التظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح غطاس
هذا، وفي حديث خاص لمراسلتنا مع النائب جمال زحالقة خلال التظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح النائب باسل غطاس، قال: "نقف هنا مطالبين بإطلاق سراح النائب باسل غطاس، هو يتعرض لإعتقال تعسفي إنتقامي فائض عن الحاجة، منذ أيام، وهناك نية حتى من الشرطة لتمديد اعتقاله، ونحن نعمل على أن تقرر المحكمة غير ذلك. ولكن ما حاجة هذا الاعتقال طالما النائب باسل غطاس يمثل للتحقيق كلما دعوه ويرد على كل الأسئلة، وتنازل حتى عن الحصانة البرلمانية".
وأضاف زحالقة قائلا: " لم يحدث في تاريخ البلاد أن اعتقال نائب قبل إدانته، كان هناك من إرتكب مخالفات أصعب بكثير من تلك المنسوبة للنائب غطاس، ولم يعتقلوا. القضية واضحة جدًا أنّ هناك قيادات في اسرائيل تريد أن ترى نائبًا عربيًا وهو في حالة الاعتقال، يريد هذه الصورة كجزء من حملة التحريض على الجمهور العربي".
وعند سؤال زحالقة عن رأيه في هذه المخالفة، وكيف ينظرون إليها، أجاب زحالقة قائلا: "نحن لا نتدخل بتا في مجريات التحقيق، لأنه ببساطة نحن لا نعرف ما الذي يجري فيها، نحن نستطيع أنّ نقول أن النائب باسل غطاس لا يحظى بتعامل منصف، أو عادل بكونه متهم، أو توجه إليه تهم، أو قائد سياسي او عضو كنيست". وأضاف زحالقة قائلا: "التحريض أو المحاكمات الميدانية هي شأن لليمين الاسرائيلي ونحن نعارضها ولا نرد عليها، هناك إدعاءات مليئة بالصحف، تبين قسم كبير منها بأنها كاذبة".
غطّاس في المحكمة يوم الجمعة 23.12.2016
الصور التالية خلال التظاهرة أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح غطاس
خلال التظاهرة- تصوير: التجمع
النائب باسل غطاس في المحكمة