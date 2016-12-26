اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس مجلس الشبلي أم الغنم يصادق على ميزانية 2017 بأكثر من 26 مليون شيكل

السلطات المحلية

قرى المرج مجلس الشبلي أم الغنم يصادق على ميزانية 2017
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مجلس الشبلي أم الغنم يصادق على ميزانية 2017 بأكثر من 26 مليون شيكل

رئيس مجلس شبلي أم الغنم - نعيم شبلي :

الميزانية موزعة على كافة المجالات وأن المجلس مستمر بالمضي قدمًا بالمشاريع 

تشكيلة مميزة من ألعاب الاولاد لمجموعة SING..اضغطوا هنا! مفاجأة من ماكدونالدز تشكيلة مميزة من ألعاب الاولاد لمجموعة SING..اضغطوا هنا!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-26 10:17:02 A A

عمّم مجلس الشبلي أم الغنم بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"صادق المجلس المحلي الشبلي أم الغنم اليوم على ميزانية العام 2017، والتي بلغت 26.642 مليون شيكل"، بحسب البيان.


خلال جلسة المجلس

وأضاف البيان:"هذا، ود شارك في جلسة المجلس للمصادقة على الميزانية، بالإضافة غلىة رئيس المجلس نعيم شبلي ونائبه زيدان سلفيتي وأعضاء المجلس، كل من محاسب المجلس محمد دراوشة، سكرتير المجلس شوكت شبلي، مدير قسم الحسابات بالمجلس عوني شبلي ومراقب الداخلية نسيم سعايدة".

واختتم البيان:"رئيس المجلس نعيم شبلي أكّد أنّ الميزانية موزعة على كافة المجالات وأن المجلس مستمر بالمضي قدمًا بالمشاريع وبالعمل على جلب الميزانيات لإنجاح كافة المشاريع في القرية"، كما ورد في البيان.
 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تشييع جثمان الدكتور عبد القادر الحسيني في الناصرة | [358 قراءة]
2 عودة: غطاس تورط وارتكب مخالفة غير مقبولة علينا | [269 قراءة]
3 لائحة إتهام: أب من رهط ضرب إبنته لأنها رفضت الزواج | [223 قراءة]
4 أهم 10 أحداث شهدها العالم خلال 2016 | [214 قراءة]
5 فيديو: حفل زفاف يتحول إلى كارثة | [209 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
4 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
5 مدرسة المتنبّي في حيفا تقيم سوق العطاء | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب