مجلس الشبلي أم الغنم يصادق على ميزانية 2017 بأكثر من 26 مليون شيكل

رئيس مجلس شبلي أم الغنم - نعيم شبلي :

الميزانية موزعة على كافة المجالات وأن المجلس مستمر بالمضي قدمًا بالمشاريع

عمّم مجلس الشبلي أم الغنم بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"صادق المجلس المحلي الشبلي أم الغنم اليوم على ميزانية العام 2017، والتي بلغت 26.642 مليون شيكل"، بحسب البيان.



خلال جلسة المجلس



وأضاف البيان:"هذا، ود شارك في جلسة المجلس للمصادقة على الميزانية، بالإضافة غلىة رئيس المجلس نعيم شبلي ونائبه زيدان سلفيتي وأعضاء المجلس، كل من محاسب المجلس محمد دراوشة، سكرتير المجلس شوكت شبلي، مدير قسم الحسابات بالمجلس عوني شبلي ومراقب الداخلية نسيم سعايدة".



واختتم البيان:"رئيس المجلس نعيم شبلي أكّد أنّ الميزانية موزعة على كافة المجالات وأن المجلس مستمر بالمضي قدمًا بالمشاريع وبالعمل على جلب الميزانيات لإنجاح كافة المشاريع في القرية"، كما ورد في البيان.

