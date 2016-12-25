مشعل: المقاومة تصنع وتهرب سلاحها وتحفر أنفاقها وتعد العدة لمواجهة الاحتلال الاسرائ

اعتبر مشعل أن القرار بمثابة الدولي تصويب لبعض أخطاء السياسية الأمريكية والدولية, تجاه القضية الفلسطينية, شاكرًا كل الدول التي وقفت بجانب فلسطين في ادانة الاستيطان بمجلس الأمن

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قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس, خالد مشعل "إن قرار مجلس الامن الدولي ضد الاستيطان هو خطوة في الاتجاه الصحيح ورد اعتبار للشعب الفلسطيني".

واعتبر أن القرار بمثابة الدولي تصويب لبعض أخطاء السياسية الأمريكية والدولية, تجاه القضية الفلسطينية, شاكرًا كل الدول التي وقفت بجانب فلسطين في ادانة الاستيطان بمجلس الأمن.و أكد مشعل أن المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة تصنع وتهرب سلاحها وتُعد رجالها لمواجهة الاحتلال ولن تتخلى عن ذلك حتى تحقق أهدافها.وقال مشعل في كلمة له في فعالية "خطابات اسطنبول العابرة للحدود الوطنية" والتي تنظمها الأهلَّة السبعة في اسطنبول، "نريد أرضنا بلا احتلال ونريد القدس كعاصمة ونريد من العالم أن يقف مع المقاومة الفلسطينية لأنها عادلة".

وحول اغتيال الزواري، قال مشعل "نريد من الأمة أن تقدم طلائع العلم والمعرفة لفلسطين كما قدمت تونس ابنها الزواري"، مؤكداً أن ابن تونس الزواري نموذجاً للتضامن مع فلسطين.