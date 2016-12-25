من بين الفنانين المشاركين النجم زهير فرنسيس الذي غنى للموسيقار الراحل ملحم بركات

تبث مساء السبت 31.12.2016، سهرة راس السنة التي صورت مؤخرا بعنوان"سهرة عيد مع شادي بلان"، بمشاركة مجموعة من الفنانين وسوف تبث عبر القناة 33 الساعة الثامنة والنصف ويعاد بثها في اول ايام العام الجديد الساعة السادسة والنصف. ومن بين الفنانين المشاركين النجم زهير فرنسيس الذي غنى للموسيقار الراحل ملحم بركات وتحدث بوضوح عن موقفه من برنامج "اراب ايدول"، الممثل والمخرج المعرف نورمان عيسى الفائز بجائزة افضل ممثل عن دوره في الفيلم السينمائي "حرب 90 دقيقة"، المخرجة ميسلون حمود التي كشفت تفاصيل فيلمها المثير "بر بحر" الذي سيبدأ عرضه في دور السينما في البلاد مطلع 2017، الممثلة الشابة لميس عمار بطلة فيلم "عاصفة رملية"، الفنان الصاعد مراد ابو فارس والفلكي المعروف ابراهيم حزبون الذي استعرض توقعات العام الجديد. وقد رافق المطربين فرقة موسيقية بقيادة الفنان سامي خشيبون.





الاعلامي شادي بلان قال: "السهرة الفنية تشكل مناسبة لاستحضار فكرة الاحتفاء بالسنة الجديدة وإبراز الاعمال الفنية الناجحة في البلاد التي شهدها العام المنصرم في جو حميمي وعفوي" وتمنى للجميع عام سعيد وموفق. السهرة من انتاج : جاليت طوليدانو، ميراف كوهين، بحث: سهاد ابو احمد، اعداد: شادي بلان وإخراج جمال صحي .