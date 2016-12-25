فيديو: حفل زفاف يتحول إلى كارثة بعد توزيع صور فاضحة للعروس!

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير وغريب، حيث أوضح الناشرون أنذه يوثق مشاجرة جماعية ضخمة نشبت بين حاضرين في حفل زفاف بعدما فاجأ شاب المدعوين بقيامه بتوزيع صور فاضحة تجمع بينه وبين العروس. حيث يعتقد أن الحفل كان مقاماً في مقاطعة تورونتو الكندية ويظهر الفيديو حجم الدمار الذي لحق بالقاعة والمكان وأطلال المكان المليء بالزجاج والمقاعد والطاولات المكسورة... تابعوا الفيديو!